Luis Martínez, "El Cuco"

Como aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, sobre todo en nuestra serie "Los orígenes del montañismo", en su último capítulo (24-agosto-2016), este joven ovetense fue la primera víctima que se cobró nuestro Picu Urriellu el 2 de septiembre de 1928. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Bulnes, y con el correr del tiempo extraídos y amontonados con otros en un rincón del reducido camposanto. En una de mis andanzas montañeras y alpinas por aquellos lugares quise conocer la tumba de "El Cuco" y me encontré con aquel montón de huesos, pero sí hallé la pequeña lápida, tirada también en un rincón, que le habían dedicado sus amigos y compañeros del Grupo de Exploradores de Oviedo, al que él pertenecía. Y cuando los del Grupo de Veteranos de la Montaña de Asturias hicimos aquel homenaje a Luis Martínez en Bulnes, con la colocación de una gran placa a él dedicada, el forestal Marcelino Mier me entregó la lápida de "El Cuco", de la que he sido depositario hasta ahora.

Aquí en LA NUEVA ESPAÑA lo hice saber en más de una ocasión, ofreciendo la lápida a posibles familiares de "El Cuco", o bien entregarla, si existía, a un museo sobre temas del montañismo. Pues bien, mi ofrecimiento quedó en el aire hasta hoy, en que una sobrina de "El Cuco" me llamó por teléfono para decirme que deseaba verme para que le facilitara cuanto tenía y sabía de su tío, y hacerse con su lápida. Y esto acabamos de hacer (martes, 17 de abril) con doña Luz Tames González, que así se llama dicha sobrina, una culta y preparada mujer muy preocupada por todo cuanto se refiere a su tío Luis Martínez González, "El Cuco", primera víctima del Picu Urriellu, que ahora completa y agradece. Doña Luz, a la que acompañaba su marido, reside en Oviedo y nos cita a otros dos sobrinos de "El Cuco", Marta y Juan Carlos Fernández.

La lápida de la primera víctima del Picu, de la que uno ha sido depositario durante tantos años, está ahora en donde tiene que estar: en una sobrina suya, doña Luz Tames, fiel a su recuerdo y a su memoria.