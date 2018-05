Cómo llegar a vivir bien

En repetidas ocasiones he leído en este periódico, acción que realizo cada día, de que en Zamora en los próximos años habrá un gran déficit de médicos de familia. Lo mismo sucede en los cuerpos de la seguridad del estado, policía nacional, guardia civil, también en las plantillas de profesorado en todas sus categorías , faltan funcionarios de juzgados y otros empleos de la administración pública. Se percibe una queja generalizada Hace años se congelaron las plazas a funcionarios argumentando que estábamos en crisis. No es que hubiera demasiados , sino que se quería ahorrar en personal y por supuesto salarios. La preparación básica remota para tales oposiciones es larga, dura, costosa. En la mayor parte de los casos una licenciatura o un grado. y la inmediata para el ejercicio específico de la oposición exige mucho tiempo, a veces años, desembolso en libros, apuntes y academias y es igualmente dura y larga. Y como no hay perspectiva, los dispuestos y preparados se desaniman y emigran no pocos al extranjero. Eso no ocurre con elecciones para todo lo que se relacione con la política o sindicatos en cualquier nivel. Y muchos preguntan dónde se prepara uno o una para ser político, recibir un cargo y cobrar, pues son muchos los miles que viven de eso , y no mal por cierto. Y los de confianza mejor aún. Vean si no la noticia siguiente: Los cargos de confianza cuestan al Ayuntamiento de Zamora 200.000 euros anuales ( La Opinión 11.12.2017 ) Las fechas son improrrogables, a veces hasta se adelantan , y las plantillas se cubren. Voten muchos o pocos. El redondeo aquí funciona. En cada convocatoria de elecciones aparecen nuevos partidos y todos sacan algo. De la preparación, ni remota, ni próxima no se dice nada. Es cuestión de arreglárselas para que te pongan en una lista. Y luego Fuenteovejuna, todos a una. He vuelto a leer un libro básico que por ser de Zamora su autor y ser zamorana por todos sus costados la editorial Semuret, bien merecía ser obra de estudio y consulta para muchos. Y que además se lee bien y se ríe uno bastante. Vamos que hay sabiduría amenizada con humor. Me refiero al libro Filosofías in morales de Pedro Martín.

La obra va de filosofía, ciencia, a la que reserva un gran papel en la vida y acción políticas de los políticos. A Platón y su pensamiento dedica varias reflexiones que yo reproduzco . Siendo joven experimenté lo que tantos jóvenes experimentan. Tenía pensado, tan pronto como pudiese disponer de mi mismo, dedicarme a la política. Me invitaron a participar. Pensé que gobernaríamos la ciudad haciéndola cambiar de una vida injusta a la justa. Pero no fue así. Viendo pues tanta bajeza me indigné y me aparté de la política pues cuanto más escudriñaba las leyes y las instituciones y avanzaba en edad, tanto más difícil me parecía el administrar bien los asuntos públicos. Ni lo creía posible sin contar con amigos y colaboradores fieles y no era fácil encontrarlos, pues nuestra ciudad se gobernaba a la sazón por usos y costumbres de nuestros antepasados ¿ había Lobys Carmen Ferreras? y adquirirlos nuevos era imposible sin gran trabajo. Por otra parte la corrupción de la legislación y de la amoralidad había llegado hasta tal punto, que lleno antes de entusiasmos, por intervenir en la política, considerando esta situación y viendo que todo iba a la deriva, acabé por sentir vértigo y no cesé de meditar cómo se conseguiría que mejorase la situación en aquellas cosas y en la política toda. Pero para intervenir activamente, decidí esperar al momento propicio. Y acabé por pensar que todos los Estados están mal gobernados, pues su legislación es poco menos que incurable sin unos preparativos esmerados, favorecidos por circunstancias afortunadas. Me sentí llevado irresistiblemente a hacer el elogio de la filosofía pues por ella se puede discernir lo que es justo tanto en al vida pública como en la privada. Y no cesarán los males de la humanidad hasta que la raza de los verdaderos y auténticos filósofos no acceda al poder, al menos los que gobiernan, llevados de un impulso divino, se den seriamente a la filosofía