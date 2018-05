Tradiciones, romerías y otras "payasadas"

La ignorancia suele ser osada, imprudente y casi siempre muy atrevida. Aunque no es una sentencia propia, reconozco que, de tanto escucharla y tras comprobar lo que se habla por aquí y por allá de unos y otros asuntos, he acabado por creer a pie juntillas que efectivamente suele ser así. Algunas de las opiniones que más me enervan son precisamente las de quienes supuestamente son expertos en unos cuantos temas y, por el hecho de serlo, creen que sus juicios sobre cualquier otro tema de la vida cotidiana son igual de certeros y que, por consiguiente, el resto de los mortales debemos comulgar con sus sentencias. Uno de los campos de batalla donde suelen producirse estos debates está relacionado con el mundo rural y, de modo expreso, con las interpretaciones que muchas personas supuestamente doctas y modernas hacen de las tradiciones, las romerías y otras manifestaciones o "payasadas", como dicen ellos, de la cultura popular.

La mayoría de los individuos que conozco y que se atreven a enjuiciar con malos modos y maneras estas expresiones proceden de la ciudad. Suelen ser colectivos que desconocen la intrahistoria de los pueblos o, lo que es mucho peor, hijos que reniegan de un pasado rural que aún no han sido capaces de superar. Son personas de condiciones sociales y pelajes muy variados que, por el hecho de residir y vivir envueltos en la atmósfera urbana, consideran que las manifestaciones culturales con esta procedencia son muy superiores que esas otras expresiones "rancias" y "añejas" que aún siguen perviviendo en muchas localidades. Espacios donde residen cada vez menos almas y en los que de vez en cuando se juntan otros personajes para revivir el pasado, esto es, un cúmulo de raíces rurales condenadas a desaparecer. Desde la óptica de esos urbanitas, estos colectivos están tan atrasados que no tienen nada que ofrecer a la modernidad, ese espacio maravilloso en el que supuestamente todos los ciudadanos íbamos a conquistar, por fin, la tan ansiada libertad.

Ahora que estamos en plena vorágine con la celebración de las romerías y de otras tradiciones de la cultura rural es cuando sobre todo podemos comprobar que quienes emiten esos juicios denigrantes sobre estas manifestaciones populares son un buen ejemplo de ignorancia. Hablan, sentencian y pontifican desde su supuesta superioridad intelectual y echan por tierra todo aquello que no se ajuste a sus prejuicios. Me consta que muchas de las personas que conozco no han perdido ni un minuto de su tiempo en practicar el sano ejercicio de conocer en profundidad la realidad social, que es mucho más amplia, compleja y rica que aquella que se vive en la ciudad o en sus proximidades físicas y culturales. Y lo curioso e incluso más grave es que algunos de los expertos en el conocimiento de la sociedad, que pasan por ser conocedores de temas de actualidad, son colegas de profesión que, por lo que parece, no han aprendido algunos de los rudimentos básicos de la investigación social. ¡Para qué, si a veces con la ignorancia se puede llegar a cualquier sitio!