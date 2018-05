Un gorila en Valorio

Y llegó la primavera. Y otra vez la misma historia. En Zamora nos comen las hierbas y la maleza en los parques, jardines y paseos de la ciudad. Zamora parece una selva.

Que la ciudad está sucia es el comentario en todos los corrillos y tertulias y ahora, en esta época, se suman las quejas de los zamoranos sobre el abandono de los parques y jardines de una ciudad que recibe a los visitantes por la avenida de Requejo donde el abandono evidente del mantenimiento de zonas verdes pone de manifiesto que a este equipo de gobierno no le importa en absoluto el malestar de todos por la falta de inversión en la imagen de una ciudad.

Y el turista, que debiera de llevarse la mejor impresión de Zamora, no es sólo a quien este equipo de gobierno debe cuidar. Los vecinos que pagan sus impuestos también exigen que, cuando pasean por la Aldehuela o Valorio, no tengan la sensación de que Zamora sea una selva. Cualquier día encontramos al gorila que se llevaron del bar Savoy de mis amigas Olga Seco y Yasmine saltando de rama en rama...

Bancos y aparcabicis absorbidos literalmente por la maleza no son sino el ejemplo del abandono y falta de previsión en el mantenimiento de la ciudad.

Gestionar un Ayuntamiento no es fácil, dar respuesta a todas las necesidades vecinales lleva su tiempo y errores los tiene cualquiera, pero cuando un Ayuntamiento tiene dinero suficiente para hacer frente a lo más básico de la gestión municipal, a los servicios más necesarios y más demandados por los vecinos y a pesar de las quejas reiteradas año tras año vuelven a cometer el mismo error, sólo cabe pensar que o les dan la espalda a los vecinos o que, sencillamente, no saben hacerlo mejor.

Es posible que sus argumentos y excusas sean por un lado que cuando gobernaba el PP estaba igual y que los contratos están caducados. Pues bien, puede que no hiciéramos muchas cosas pero que la ciudad estaba así de sucia y abandonada, no. Nunca la imagen de la ciudad ha estado tan deteriorada como en los últimos tres años. Por cierto, tres años en los que ni el contrato de basuras ni el de parques y jardines ha sido renovado y de eso no tiene la culpa el PP. El señor Montoro tampoco y lo digo porque, como tendrá que responsabilizar a alguien, seguro que le toca a él.

(*) Senadora y portavoz del PP

en el Ayuntamiento de Zamora