Nadie en su sano juicio se acostumbra a que se le increpe, se le acose y se le insulte todo el santo día. Nadie en su sano juicio se acostumbra a ver sufrir a su familia en función de su profesión. Ni si quiera los hombres y mujeres de la Guardia Civil, curtidos en el inmenso cariño de la gente, pero también en el rechazo y en el odio de quienes les provocan y les persiguen, como ocurriera en Alsasua, como ocurre cada día en Cataluña, aunque vayan de paisano.

No descubro nada nuevo si digo que la situación de la Guardia Civil en Cataluña se está volviendo más complicada cada día que pasa. La Guardia Civil en Cataluña soporta una situación límite por culpa del procés independentista. La relación en otro tiempo que se me antoja excesivamente lejano fue buena, excelente, las empresas de Cataluña pugnaban por contratar a los familiares de los hombres del Cuerpo para sus empresas, constituían una garantía de honradez y disciplina. En los últimos años, sobre todo a raíz del referéndum ilegal del 1-O, la situación ha empeorado.

No es que en el día a día se hayan producido altercados de excesiva violencia como el ocurrido en la localidad navarra, ya famosa por el episodio de agresión a dos guardias civiles y sus novias, pero sí hay que reconocer que son muchos los episodios de escraches, insultos, acosos y otros incidentes que dejan bien a las claras el carácter sectario y violento de quienes los protagonizan. Hay una falta de democracia en Cataluña que asusta.

Es vergonzoso comprobar que un día sí y otro también la gente se ponga delante del cuartel y lo más suave que grite a sus moradores sea: "hijo de puta". Es vergonzoso comprobar que un día sí y otro también lancen contra el cuartel frutas y huevos. Es vergonzoso comprobar el tono subidito de las pintadas y otros insultos que se hacen frente a los cuarteles. Siendo execrables todas estas acciones, lo peor, lo más doloroso para cualquier ser humano que se precie, lo que peor llevan los hombres y mujeres del Cuerpo en Cataluña es la persecución de que son objeto sus hijos en los colegios en los que estudian donde son señalados con un índice acusador que debiera volverse contra quien lo esgrime.

Algunos chavalitos son adolescentes, pero otros son niños de pocos años que empiezan a sentir en sus carnes el odio visceral de esta gentuza que no respeta nada. No me extraña que muchos agentes hayan pensado en irse de Cataluña. Es un pensamiento que se apodera cada vez de un mayor número de agentes por el cariz que está tomando una parte de la sociedad contra ellos y sus familias. Desde la aparición de los CDR, es decir los Comités de Defensa de la República que más se parecen a las Juventudes Hitlerianas de la Alemania nazi que a un movimiento democrático, la cosa ha empeorado. A estos no les importa señalar con lo que fuera a sus perseguidos, tal y como hacían los nazis con los judíos. Eso, precisamente, están haciendo en los colegios donde estudian hijos de agentes del Cuerpo. No es grato estar en la piel de las mujeres y los hijos de los agentes, porque al igual que sus maridos y padres, están atravesando por una situación límite que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, juntos o por separado están en la obligación de impedir, actuando con firmeza y valentía.