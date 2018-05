No me atrevería a escribir este título si no fuera porque ha sido el propio expresidente del Gobierno Español Felipe González quien lo ha utilizado públicamente y transmitido por muchos medios impresos, radiofónicos y visuales para adjetivar a los políticos ejercientes en la actualidad. Si bien no atañe a todos, pero si a muchos y además relacionados con cuestiones importantes. Bien es cierto que se salvan particulares servidores del bien general público, pero los aparatos de los partidos a todos los niveles no dan la nota esperada y exigida.. El tema del máster de Cifuentes, una cuestión que la propia universidad , ella sola, si quiere aclara y resuelve en dos horas, lleva enzarzados días y días al parlamento, partidos , gobiernos, jueces, opinión pública, universidad, medios de comunicación. La cuestión de Cataluña está demostrando que también se puede vivir sin gobierno y parlamento tan importantes como los de esa comunidad. Nos prometieron en campaña reformar de una vez la ley electoral, suprimir los miles de aforados, privilegiados, poner orden en el caos de sueldos, complementos, dietas, extras y privilegios sin par, que miles y miles de cargos electos, desde el último concejal de pueblo a la alcaldesa de Madrid, pasando por asesores en todos los lugares se ponen a discreción. Pasa la legislatura y nada de lo prometido: Ni pacto por la educación, ni cambios de comportamientos en los políticos del todos los signos y colores. Un día dice uno que se van a rebajar el sueldo o subir menos de lo previsto y se le echan al día siguiente todos al cuello y lo silencian. Lo de la transparencia y apretarse el cinturón o ser solidarios en el ahorro, quedó para quienes un día acudimos a las urnas. Y votamos. Ahí se cerró la participación. Ni volvieron por los pueblos a preguntar qué tal van los pequeños emprendedores, si es que queda alguno, después de que Bertín Osborne se llevara el dinero , el precio de la leche, los corderos, los cereales o cualquier cosa que se mueve. Eso sí, poniendo trabas por doquier. Que si sulfatas árboles , si podas o pones fuego, pescas o cazas sin permiso Ahora hay que enterrar los purines, cuando en Centroeuropa subvencionan su canalización desde los establos hasta las fincas para su uso como buen abono. Aquí se limita el número de colmenas, de gallinas y todo lo que una familia para su arreglo puede tener. Todo tiene que tributar para que no les falten dineros de libre disposición. Tampoco los ayuntamientos bajan los suyos. Y mientras las injusticias y desigualdades crecen, aumentan. Después de muchos años hemos sabido, antes ni hablar se podía de ello, que guardias civiles y policía nacional recibían retribuciones notablemente inferiores a los policías autonómicos. Pero lo mismo sucede en los cuerpos del profesorado en todos sus niveles, funcionarios de justicia y múltiples organismos. Los bomberos por ejemplo con 4 veces menos de horas de trabajo que los militares de de la UME que afrontan tantos peligros en catástrofes incendios, inundaciones, con disponibilidad las 24 horas del día, reciben menos de la mitad que los primeros. El universo de los agravios comparativos es inmenso. Pero nuestros militantes en partidos que tras las elecciones de toda naturaleza, reciben un cargo y fijarse sueldo, complemento, dieta por asistencia a plenos o reuniones o lo que sea , felices y a disfrutar sin haber hecho otra osas que luchar para ir en una lista que resultó ganadora. Vamos, una bonoloto.. Cuatro años más y el pueblo distraído con la subida del 0,5 en las pensiones, sin presupuestos, discutiendo y enzarzándose si Cifuentes hizo o no el master y luego va y dimite de todo y no pasa nada. Hay muchos que quieren su silla y su sueldo.. Los políticos, inútiles como dijo Felipe González, mareando la perdiz, viviendo del cuento, el abuso, la falta de trabajo y sin aplicar justicia e igualdad en todos los lugares donde si tienen poder, aprovechándose de su estatus de políticos. Ocupados en ellos y preocupados por ellos. Los demás les importamos muy poco y el servicio, menos.