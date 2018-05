Visto y oído

Quiero romper una y mil lanzas en favor de la Policía Nacional. Ese Cuerpo 10 al que los nacionalistas catalanes se empeñan en masacrar de palabra, provocándoles de palabra e incitando al odio, también de palabra, en contra del colectivo policial. Estoy viendo y escuchando unas declaraciones de Albert Pla i Alvarez, el autor favorito de Alfred y Amaia, los representantes de España en Eurovisión, los representantes de este país maravilloso donde nos toca convivir con algunos mierdas y estoy indignada con lo que veo y con lo que oigo.

El Pla este realiza unas declaraciones en las que dice y cito textual: "Á mi lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la Policía. Me gustaría negarme a todo lo que me pidieran y me gustaría que se pusieran nerviosos y me amenazaran porque, en realidad, lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles. Y me gustaría que mucha gente lo viera y no se asustaran y me aplaudieran y me dijeran: ¡muy bien hecho, muchacho, se lo merecían desde hace mucho tiempo! ¡Venga, corre, escapa! Y yo correría.". Justo como hacen los cobardes. Este tipejo blasona y despotrica ante micrófonos afines pero no se atreve ni a mirar de frente a un solo policía porque automáticamente se convertiría en un nuevo caganer.

Es intolerable que la Policía Nacional deba seguir soportando a cafres y delincuentes en potencia como este tal Pla, el autor favorito de Alfred y Amaia, los representantes de España en Eurovisión. No entiendo cómo no se toman medidas contra este individuo que tiene lengua bífida y aspecto de ido mental, que habla como si se hubiera bebido toda la destilería de Jerónimo Panizo, en realidad no se hizo la miel de Panizo para la boca de semejante asno. El Gobierno, la propia Policía o quien sea están en la obligación de intervenir. Porque eso no es libertad de expresión. Lo proferido es una amenaza en toda regla y las amenazas tienen castigo.

Los legisladores están en la obligación de ampliar el Código Penal y castigar con mano dura intervenciones como la de este payaso diabólico, parecido a los payasos siniestros del cine aunque, a fuer de ser sincera, este idiota da más pena que miedo. Y que esa izquierda buenista que prefiere premiar al delincuente y ningunear a la víctima, apoye de una puñetera vez con todas sus fuerzas de españoles, cualquier medida que se tome contra estos intransigentes. No se da cuenta la torpe izquierda española que apoyar a los delincuentes no da votos, los quita. Tengo para mí que hay algún infiltrado nacionalista e incluso alguno etarra, entre estos que venían a cambiar España poniéndola patas abajo y los otros que no saben si matan o espantan. Si será así que Sánchez acaba de dejar a Margarita Robles en bragas, lo digo en sentido figurado.

Pero cuántos mierdas como Pla, el autor favorito de Alfred y Amaia los representantes de España en Eurovisión, soporta España sobre su suelo. En otros países de nuestro entorno europeo no habrían sido tan permisivos con Pla. Para unas cosas nos gusta mirar allende los Pirineos pero para lo realmente importante nos achantamos, nos ponemos de perfil o miramos hacia otro lado. Gracias Policía Nacional por tanto y por todo y a este imbécil que le den por donde amargan los pepinos.