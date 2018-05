Comportamiento humano

In memorian de doña Amalia Rodríguez Tabernero, q.e.p.d., ejemplo de esposa, madre, creyente y amiga.

La elegancia, la distinción, la discreción, el bien aconsejar, la pulcritud, la entrega sin reservas y con plenitud al trabajo, a la familia, a las amistades, a los demás, la generosidad sin límites, la fidelidad sin tacha a todos los que están en su ámbito de relaciones, la sensibilidad hacia los demás, etc. etc. etc. Todo esto se predicaba "antiguamente" de aquellas féminas que estaban adornadas con tan destacados y necesarios, sobre todo para los demás, atributos; y, con independencia de su estatus social, económico y profesional; pues se ponderaba el bien hacer, el mejor cumplir, la actitud ejemplarizante respecto a los hijos, a los compañeros, a las amistades; al cumplimiento riguroso y exigente de las obligaciones legales, ciudadanas, de creencias religiosas, etc. Así, el cumplimiento de las obligaciones de todo tipo y naturaleza que todo ser humano tiene respecto a los demás, y a sí mismo, se cumplían en altísimo grado, para bien y felicidad de todos, pues "todos" es lo que perseguimos y deseamos.

Obviamente, tales atributos y manera de proceder, debieran ser objeto de todos, también de los que se consideran "muy machos"; es decir, muy brutos, por decirlo suavemente; pues no hay que confundir, como dicen en mi pueblo, muy sabios ellos, "la velocidad con el tocino".

Los valores humanos son eternos, como, entre otros, los citados, desde la noche de los tiempos, desde el "homo antecessor", homo heidelbergensis, homo neanderthalensis, por lo menos; pues hace que la convivencia sea más soportable, menos violenta, más respetuosa a los derechos y dignidad de los demás.

Por todo ello, y cuando vemos el comportamiento de algunas personas (hombres y mujeres) que tienen actitudes totalmente irrespetuosas a sus mayores, profesores, progenitores, compañeros, que se emborrachan y drogan con asiduidad, provocando accidentes de tráfico y otro tipo de accidentes, la ciudadanía sensata y "normal" se pregunta cómo pueden pasar estos hechos, cuáles son las causas, cuáles pueden ser los remedios, si es que existen, cual pueda ser el futuro y convivencia con sus parejas y retoños si los llegan a tener, cual puede ser sus relaciones con los que demás, especialmente con sus compañeros y compañeras de trabajo, si lo llegan a tener, etc.

Que el sumo hacedor nos "coja confesados".

Sancho de Moncada