Que por mayo, era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor; cuando los enamorados van a servir al amor; sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuando las noches son?.". Muy bonito el anónimo "Romance del prisionero", sólo en el plano poético, porque mayo no está para romances, ni para poesía. La prosaica realidad del día a día se impone. Mayo nace en lo sindical con la tradicional ofensiva de los sindicatos en el ámbito habitual: el laboral, que es ni más ni menos al que deberían dedicarse en cuerpo y alma y dejar de hacer política y de complicarse la vida posicionándose como han hecho ante el 'procés'.

Bastante tienen Comisiones y UGT con la lucha contra las desigualdades de género, la precariedad por la revalorización de las pensiones, entre otras muchas precariedades como para sucumbir, tal y como ha ocurrido, a un independentismo exacerbado que quiere imponer por la fuerza su hegemonía ideológica y cultural a todos los catalanes, imponiendo también el pensamiento único. Los Sindicatos tienen que ser mucho más cuidadosos. Si resulta que son un "mal necesario" como me comentaban unos trabajadores hace unos días, tras una mala experiencia laboral, precisamente con uno de los importantes, que cada paso que den esté meditado, que sean muy cuidadosos con lo que hacen y con lo que dicen.

A tenor de lo que recojo aquí y allá, la clase trabajadora cuyos derechos los sindicatos dicen defender, no se sienten representados porque consideran que se están dedicando a otros menesteres que nada tienen que ver con la lucha obrera. No es posible que siglas como las de CC.OO y UGT de tan larga trayectoria, caigan en el error de sumarse a Omnium y ANC en defensa de los encarcelados y luzcan sin pudor el lacito amarillo de los cobardes. Tienen que estar por encima de las veleidades nacionalistas y no dejarse arrastrar por este calentón independentista que dura ya demasiado. Encima, lo que dicen en los platós de televisión nada tiene que ver con lo que hacen luego en la realidad. Que dejen la política para los políticos y que se dediquen a lo que en teoría mejor deben saber hacer cual es la defensa de los derechos y, ojo, también los deberes de los trabajadores. Y si se sienten capaces de hacer política que den un paso adelante y se presenten como formaciones políticas, como partidos políticos. Aunque no creo que fueran a añadir nada nuevo y esperanzador a la realidad nacional. Está todo tan viciado. ¡Hasta el Premio Nobel de Literatura!

A lo mejor es verdad que los sindicatos no tienen que renunciar a hablar de política, eso sí, siempre y cuando tenga que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. Y si no, ya he apuntado la salida más adecuada. Se quejan, sobre todo en Cataluña de la caída de las afiliaciones, cómo no, si lejos de huir del nacionalismo cuyos apoyos se van resquebrajando, se han posicionado sin pudor alguno, atentando contra la unidad de España y porque la gran mayoría de trabajadores afiliados a Comisiones y Ugt no son independentistas. Por lo que se ve y se sabe y porque ellos se lo han buscado, el mayo que plantan los sindicatos ni para romances ni para poesía está.