Quién modernizó España: los jubilados de hoy

La modernización de España llegó con mucho retraso respecto de los países de nuestro entorno europeo; aunque después de considerables dificultades, esfuerzos y sacrificios del conjunto de la ciudadanía y, del impulso de muchas organizaciones culturales y políticas-todas ellas ilegales y desde la clandestinidad- por fin pudimos conseguir y disfrutar de una sociedad democrática y ciertamente avanzada; y a continuación, pasado cierto tiempo, situarnos en la vanguardia del conjunto de los pueblos del mundo.

Se produce la incongruencia de que los que con más ahínco participaron en la transformación democrática con sufrimientos severos, más tarde, también cargaron con el precio del ajuste. Ciertamente, los que venían saboreando de los favores del antiguo régimen con todas las prebendas y de los beneficios económicos y sociales, han sido los menos perjudicados por las severidades y las consecuencias de la crisis.

Para manifestarlo con total claridad, los que estaban a gusto con la situación del régimen franquista, -que era la derecha histórica- también aumentaban las ganancias y los beneficios en tiempos de crisis haciendo más dual y por lo tanto más injusta la sociedad española que, paradójicamente, esa derecha ha monopolizado el sentido exclusivo del patriotismo. Y es que algunos tenían la idea, y aún la mantienen, de que no se puede querer España sin ser de derechas.

Por decirlo sin pelos en la boca, los jubilados de hoy, trabajadores y empresarios, fueron las mujeres y los hombres que anteayer modernizaron nuestro país instaurando la democracia y la libertad, en definitiva el llamado estado de bienestar. Nos introdujeron en Europa, abriendo nuevos negocios, con actividades empresariales innovadoras posibilitando nuevos mercados; modernizaron las estructuras agrarias, crearon las mejores y más modernas redes de comunicación, como nunca habíamos soñado. Impulsaron la medicina y la investigación con modernos laboratorios multinacionales. En definitiva dieron un gran impulso al conjunto de la sociedad legislando con las mejores y más avanzadas leyes progresistas.

Además de las consecuencias provocadas por la crisis económica - que terminó siendo política- se producen los cambios gubernamentales con la presencia en muchas administraciones de la derecha más retrógrada, especialmente en España; también en las instituciones europeas que no han sabido o querido aplicar las medidas adecuadas, salvo las restrictivas, para superar una situación complicada, y como consecuencia se ha puesto en peligro los grandes avances de los mejores tiempos de nuestra sociedad.

Es evidente que uno de los problemas más graves que acechan el momento presente, pero también el futuro, es el envejecimiento de la población que está reduciendo la tasa de participación en el trabajo; es decir lo que se viene en llamar la tasa de actividad. Si a ello se une la precariedad laboral, como una de sus consecuencias, inevitablemente sitúan en grave riesgo la estabilidad de las pensiones. No es de extrañar que las previsiones de las Naciones Unidas que según sus cálculos anuncie que la tasa de participación laboral bajará un promedio de cinco puntos y medio en los próximos 30 años si no se aplican políticas que lo eviten. Las previsiones para España no son nada halagüeñas, estando en el grupo de los peor parados. Su tasa de actividad estará en el 50 % en 2050, cuando cerró 2017 en el 58,8%.

Para España esta situación es de un especial calado económico y social en relación con la sostenibilidad de las pensiones con un mercado laboral cada vez más precario y envejecido. El propio Fondo Monetario Internacional (nada sospechoso de progresista) advierte que el número de pensionistas en nuestro País - es decir la cuarta economía de la zona euro- en las próximas tres décadas se disparará de nueve a 15 millones. Para que la situación sea sostenible, el propio FMI, defiende entre otras iniciativas, la necesidad de incorporar a más de cinco millones de inmigrantes y aumentar las cotizaciones de los trabajadores, eso sí, con salarios más altos.

Hemos transitado y retrocedido, de obtener las más altas pautas de crecimiento de los últimos años, a ser una de las economías con más riesgo para perder la tasa de actividad en las próximas décadas. Con estas previsiones economías y sociales, se produce una enorme discordancia frente a las olas de nacionalismo y xenofobia experimentado en varios países europeos, donde la clase trabajadora se ha visto erosionada durante los últimos años con las políticas migratorias más restrictivas que agravan notablemente el efectivo negativo del envejecimiento de la población.

A nadie le debe extrañar que los jubilados, y los que lo serán, se resignen a aceptar esta situación, que ha puesto en peligro el bienestar absolutamente merecido para ellos y sus familias al haber participado decisivamente con su esfuerzo en el progreso de España.