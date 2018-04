¡Menuda promoción!

Para promoción literaria la que Alfred, el compañero de Amaia, los representantes de España en Eurovisión, le ha hecho a un libro que había pasado desapercibido, entre otras cosas porque es una mierda de libro. El libro es de un tal Albert Pla i Alvarez, el segundo apellido nos da entender que no cumple con el requisito de la pureza de los ocho patronímicos necesarios, pero qué más da. Este tipo, no sólo no se siente español si no que insulta a España y a los españoles con declaraciones como "a mí siempre me ha dado asco ser español y espero que a todo el mundo". Eso es lo que quisiera éste tipejo y cuantos piensan como él.

El odio que destila esta gentuza no es normal. A mí no me caen bien los independentistas y por eso no se me ocurre, es un decir, hablar de la "Cataluña de mierda" y decir que todo lo catalán me da asco. Es que no es así. En el libro que Alfred ha regalado a Amaia, ambos representantes de España en el festival de Eurovisión que para millones de españoles ha perdido todo su interés, Pla Alvarez escribe entre otras lindezas: "me importa una mierda el himno nacional, el mundial de fútbol, las procesiones de Semana Santa y la cabra de la Legión". Es curioso porque a los españoles que somos moral y éticamente muy superiores a esta gentuza no nos importa una mierda "Els Segadors", ni el Barça, ni la Sardana, ni los Mossos d'Esquadra. Simple y llanamente nos la refanfinflan, ni los nombramos y, además, demostramos una cintura infinitamente superior a ellos con sus tradiciones y costumbres y más educación.

Este Pla me parece un miserable. Le da igual España pero no renuncia a hacer bolos por cualquier provincia española porque en Cataluña no le salen y se moriría de hambre. Esa es la doble moral que tienen estos seres que nos miran por encima del hombro, que se han inventado una historia a su medida y ahora están alentando el miedo en los ciudadanos catalanes.

Malo lo de este 'fill de mala mare', peor lo del babosillo eurovisivo, un chaval que, por no tener, ni voz tiene. Un babosillo que está viajando por toda España y se va a ir a Portugal, con dinero nacional, no nacionalista y que va a representar los colores de esa "España de mierda" con la que tanta promoción le ha hecho a un mal cantante y pésimo escritor como Pla Alvarez.

Televisión Española tiene que ser un poco más cuidadosa con la selección de sus representantes, por mucho que se nos venda eso de que el público es quien decide. A mí la canción de estos chicos me parece una mierda, es una mierda y a ellos no les auguro un carreron como el de Massiel o Karina o Raphael o Julio Iglesias, por citar unos cuantos eurovisivos. Ojalá ganen.