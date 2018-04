Sentencia, mayores y Toro

Sentencia. Perplejo y furioso me ha dejado la sentencia que han emitido los jueces que han juzgado el famoso caso de "La Manada", ese grupo de energúmenos gigantes y varoniles que se ha hecho famoso por protagonizar un abuso sexual continuado, que no agresión, a una joven en los Sanfermines de 2016. Aunque reconozca mi ignorancia en asuntos jurídicos, sí puedo emitir una valoración desde mi condición de ciudadano: ¡no entiendo nada! Bueno, sí: una vez más se ha hecho evidente la distancia que separa el mundo de la judicatura del sentir de la gente a la hora de valorar e interpretar las leyes en asuntos relacionados con cuestiones de género. Ha sucedido en el pasado, y aún sigue sucediendo de vez en cuando, en los temas tan polémicos de violencia contra las mujeres. Y ahora lo hemos vuelto a comprobar en lo que, desde mi modesta opinión, ha sido una agresión sexual en toda regla. Como yo me he sentido también agredido, quiero decirlo y escribirlo. Alto y claro.

Mayores. Cada vez que me encuentro en una reunión, un foro, un taller o una actividad donde los mayores son los protagonistas me siento transportado a un nuevo planeta. Las arrugas, los callos en las manos y las miradas penetrantes de quienes han vivido tantas experiencias me siguen produciendo unas sensaciones difíciles de describir. Me sucedió hace unos días en Benavente y se volvió a reproducir el miércoles en Puebla de Sanabria con motivo de las semanas de mayores que ha organizado Cruz Roja en las dos localidades de la provincia. Que se acerque una persona mayor y te cuente una pequeña batallita, que te confiese sin tapujos que es muy importante para ellos salir de casa y compartir el tiempo con otros amigos, que tengan ganas de seguir aprendiendo o que incluso se despidan de uno con un puñado de besos contundentes en la frente son experiencias que, cada vez que se producen, me aportan nuevas energías para seguir adelante. En las próximas semanas volveré a convivir con otros mayores en otros saraos. Y pensaré: "¡Qué suerte tengo!".

Toro. El viernes por la tarde estuve en la ciudad de doña Elvira en una mesa redonda. Invitado por la asociación ProCulTo, tuve la suerte de compartir el tiempo con varios compañeros y un público numeroso. La temática: Toro, presente y futuro. Los debates giraron en torno a lo previsto, aunque creo que, en esta ocasión, algunos planteamientos sirvieron para cuestionar algunas maneras de entender y enfocar la realidad económica, social y política de Toro y también de la provincia. Yo utilicé el símil de la cocina o, si prefieren, de los ingredientes que deben emplearse para obtener un plato exquisito. Quería resaltar que es curioso comprobar que con los mismos ingredientes pueden obtenerse platos muy diferentes en cuanto al resultado final. ¿Y eso por qué? Muy sencillo: los conocimientos, las competencias y las habilidades de los cocineros pueden producir platos de mejor o peor calidad. Ahora sustituyan la cocina, los ingredientes y los cocineros por Zamora, los recursos de la tierra y los zamoranos. Dejo en sus manos el resultado final.