Permanecer

Hay épocas del año en que al lector le pasará como al que les escribe: se propone comenzar con una actividad especial en la vida cotidiana, pero queda solo en un intento. "Año nuevo, vida nueva", solemos decir al comenzar enero con los propósitos del año entrante, pero también con la primavera o el cumpleaños solemos hacernos propósitos. El problema es la permanencia en hacer lo que nos hemos propuesto: cuidar nuestra comida, la lectura, la oración, el ejercicio físico, etc. Dicen algunos estudiosos que para hacer rutina un acto en nuestra vida hay que repetirlo durante veintiún días sin interrupción: cosa verdaderamente difícil, al menos para algunos.

También en esta época del año "tocan" algunas celebraciones de cargado sentimiento religioso y acentuada tradición social: las romerías, peregrinaciones y novenarios, sobre todo a diferentes imágenes del crucificado y diversas advocaciones marianas.

La peculiar experiencia de cercanía a Jesús que tuvo el apóstol y evangelista Juan lo hace, en opinión de muchos cristianos, el evangelio más espiritual y místico de los cuatro. Juan sabe que sin conocer a Jesús no puede haber vida cristiana de verdad; y conocerlo no se limita a haberle visto curar a un enfermo un día, tampoco haberle escuchado predicar en alguna ocasión, ni siquiera lo conoces habiendo notado sobre ti mismo su mano amiga cuando te curó o te perdonó. Juan sabe, porque el mismo Jesús lo dijo, que la única forma de conocerlo y darle gloria es la permanencia: "el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante? con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante". Conocer a Jesús y dar fruto no se consigue a base de coleccionar romerías, peregrinaciones o novenarios, sino de que éstos sean alimento para un seguimiento cotidiano de Cristo, presente en la Eucaristía, la comunidad, la Palabra y la pobreza del hombre.

Hay quienes participando en estas celebraciones se encuentran realmente con Jesús, pero como tantos que escucharon su palabra, vieron sus signos, se propusieron seguirlo, pero finalmente no permanecieron junto a él. A veces la fe se nos puede quedar en el nivel de los buenos propósitos, pero sin hacerla cotidiana. Por supuesto que quienes permanecen pueden tener dudas y apartarse temporalmente, pero si conocieron verdaderamente a Jesús, volverán. Fue la experiencia de los primeros discípulos que ante la cruz se alejaron. Solo permaneció Juan; el resto desapareció. Pero un nuevo acontecimiento los impulsó a volver para permanecer: la resurrección.