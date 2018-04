De la esperanza a la decepción

Hasta el día en el que la Policía alemana detuvo en el territorio del Estado Federado Alemán, del impronunciable nombre, Schleswig Holtein, al fugado de la justicia en España, señor Puigdemont, la opinión que ustedes, el CNI español y yo teníamos de la justicia alemana era la recreada por la prensa de completa independencia, sin embargo no siempre fue así.

Hasta la creación del "Tribunal de Nuremberg" en 1945 para juzgar a las principales figuras del Estado y del Ejército Nazi, la doctrina existente era que los dirigentes de un país sólo podían rendir cuentas ante los tribunales de justicia de sus respectivos países, por lo que los dirigentes alemanes, que iban a ser juzgados, deberían serlo por tribunales alemanes. Este hecho era incomprensible para los vencedores que no confiaban en el sistema judicial alemán por estar impregnado de la ideología nazi, este argumento, por sí mismo, es suficiente para entender que los jueces no actuaban en completa independencia, porque inmediatamente después del anuncio (8-08-1945) de la publicación del Estatuto del Tribunal Internacional Militar por las potencias ocupantes -EE.UU. Reino Unido, Francia y la URSS- que se reservaron para sí la potestad de juzgar a los principales responsables del genocidio nazi, aprobaron la Ley número 4 (30-10-1945) restableciendo el sistema judicial alemán de acuerdo con la legislación promulgada antes del ascenso al poder (30-01-1933) de Hitler. Es decir, tenían confianza en el sistema alemán para juzgar a los delincuentes siempre que se tratara de delitos comunes.

El Fiscal Jefe del Tribunal de Nuremberg, Benjamín Ferencz, invitado, por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, en mayo de 2014 visitó España, entre sus declaraciones destacó "que la venganza no era el objetivo del juicio de Nuremberg" y es precisamente lo que temían las Potencias ocupantes si los dirigentes nazis eran juzgados por tribunales alemanes. Aquí no tuvimos que hacer nada parecido cuando murió el dictador Francisco Franco. Los sucesivos Gobiernos salidos de las urnas siguieron confiando en la imparcialidad de los jueces españoles.

La labor que profesionalmente me ha tocado desarrollar me ha llevado con frecuencia al estudio de los regímenes autoritarios y las soluciones jurídicas que los tribunales le han dado a los crímenes cometidos durante el mismo. Francamente no me he sentido especialmente satisfecho, aunque debo decir que me parecen más incompresibles las leyes promulgadas.

Ahora también me interesa el estudio de todo lo relacionado con el procesamiento de los principales dirigentes del proceso de secesión de Cataluña, especialmente del auto de procesamiento contra el fugitivo Puigdemont, del cual ya me publicó recientemente este periódico un artículo. Ahora quiero comentar la Resolución del Tribunal de Scheswing Holtein, estoy utilizando una traducción porque yo no entiendo el alemán, pero me parecen incomprensibles algunas expresiones por su vulgaridad, una de ellas que me llama la atención es la que dice que: "el Tribunal Constitucional Español había declarado inconstitucional el que los habitantes de Cataluña debían votar sobre la cuestión de si Cataluña debía declararse independiente de Madrid". Ni siquiera en el lenguaje coloquial cabe esta expresión aunque Madrid sea la capital del Reino de España.

En el capítulo que dedica a fundamentar su argumentación en la página 3ª dice: "el día de las elecciones" ¿Qué elecciones? Se está refiriendo a la votación prohibida del Referéndum que anteriormente ya ha citado con la expresión: "se produjeron enfrentamientos violentos el día del referéndum resultaron heridas varias personas entre ellas 58 funcionarios policiales".

Más adelante dice: "La extradición parece no ser inadmisible, en principio". Hablando de parecer, a mí no me parece un razonamiento jurídico para un Tribunal de Justicia. "La persona reclamada no cometió un delito, ya que no hay ninguna Ley alemana que tipifique como delito la participación de una rebelión -esta expresión la entrecomilla- en España". Señores del Tribunal Regional de Scheswing Holtein, en España las leyes las aprueba el Parlamento Español, no su país. Esto o está mal traducido o es incomprensible, ya que es indudable que ninguna Ley alemana puede tipificar el delito de rebelión en España.

Tampoco parece que tiene muy claro el concepto de referéndum ya que unas veces se refiere al acto de la votación ilegal, llamada referéndum por los independentistas y otras veces habla de votación en las elecciones. No sé qué entiende ese tribunal por persona histórica, cuando dice que: "al parecer debido a una cierta relevancia histórica de la persona reclamada".

Hay otro párrafo que dice: "que el caso, en su conjunto, debe considerarse como si los hechos hubieran tenido lugar en Alemania" y para ilustrarlo pone el ejemplo de una sentencia de la Sala 3ª de lo Penal de 23 de noviembre de 1983 (StR. 256/83) de Alemania por las protestas masivas en las instalaciones del aeropuerto de Franfort del Meno, para que el Gobierno se viera obligado a renunciar a la ampliación del aeropuerto, habla del uso proporcional de la violencia, pero no define la violencia ni siquiera especifica cuáles eran los actos que considera violentos, ni los medios violentos empleados. Este caso no fue tipificado como "delito de alta traición", sino como actos de violencia organizada por el Tribunal Alemán.

En España se dio un caso de ocupación de las pistas del aeropuerto por un grupo de personas que alteraron durante unas horas el normal funcionamiento del aeropuerto del Prat (Barcelona) en 2006. Los autores fueron condenados por un delito de desórdenes públicos del artículo 557, 1 del Código Penal Ordinario vigente.

En España hay una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, de veintinueve de marzo de mil novecientos noventa, de la que fue Presidente don Francisco Tomás y Valiente, asesinado por la ETA que ahora pide perdón por sus crímenes, en la que reconoce que los hechos imputados a unos manifestantes que asistieron a una "manifestación" convocada por la Federación Estatal del Campo de Comisiones Obreras, con la finalidad de protestar contra las normas dadas por el Gobierno sobre el subsidio de desempleo, en la que hubo cortes de carretera de forma alternativa, "declara la nulidad de las sentencias de 24 de octubre de 1987 dictadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo" que condenaba los hechos como delito de alteración del orden y en el segundo apartado dice: "Reconocer los derechos fundamentales de reunión pacífica y de manifestación del artículo 21 de la Constitución".

Señores del Tribunal de Scheswing Holtein, lean las sentencias de los Tribunales Españoles y vean menos la televisión y, sobre todo, si es la catalana que incompresiblemente pagamos todos los españoles.

(*) Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Peñausende.