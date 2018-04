A buenas horas mangas verdes

France Football, la revista deportiva francesa que otorga todos los años el trofeo "Balón de oro" al mejor jugador en Europa, ha pedido perdón a Andrés Iniesta por no haberle concedido tal distinción, más que merecida, por los méritos acumulados a lo largo de su larga carrera futbolística. Y es precisamente ahora, cuando el jugador ha decidido dejar de jugar en Europa para ir a hacer las "Américas" a China - que es algo así como lograr una jubilación de oro - cuando los franceses se acuerdan que no han hecho las cosas bien, que han sido injustos con un deportista, respetado por todos, que ha demostrado ser un ejemplo dentro y fuera de los terrenos de juego. Pero ahora ya es tarde, porque el jugador manchego se va a una liga de poca categoría, y además fuera de Europa, por lo que resultaría imposible concederle tal trofeo, aunque alguien deseara hacerlo.

Los obispos vascos piden perdón por haberle "reído las gracias a ETA", durante 40 años, cuando daban asilo en sus iglesias a los terroristas, y no hacían nada para que los curas celebraran los funerales de las personas asesinadas por ETA, en aquella época en que les parecía bien que su líder, aquel exjesuita de maneras agresivas, decía que los terroristas movían el árbol y ellos, los nacionalistas, cogían las nueces. Ahora que la propia ETA ha dicho que se acabó todo aquello, que ha pedido un perdón, aunque restringido, por algunos de sus asesinatos, es cuando los obispos se acuerdan de Santa Bárbara, aunque no truene, por la única razón de que no pueden seguir defendiendo a quienes ya no existen.

La presidenta de Madrid, la señora Cifuentes, dice que quiere devolver aquel Master, de la Universidad Juan Carlos - a sabiendas que eso no se puede hacer - que llegó a obtener "por ser vos quien sois" hace unos años. Y lo dice, precisamente, cuando la opinión pública madrileña está sintiendo vergüenza ajena porque su presidenta abusó de su cargo público para obtener prebendas, incluidas las académicas. Ahora que no tiene nadie que le defienda, se acuerda de devolver algo que nunca debió obtener por su cara bonita. Claro que sus andanzas por un centro comercial intentando distraer, presuntamente, algunos productos de belleza, sin pasar por caja, tampoco es algo de lo que deba sentirse orgullosa, ni tampoco su partido que, siendo conocedor del suceso, no impidió promoverla a presidenta de la Comunidad, y defenderla, alabando su integridad, cuando no se le podía poner de ejemplo de nada. El video grabado en Eroski, difundido justo unos días después de haber denunciado Cifuentes - por aquello del fuego amigo - las presuntas irregularidades del gobierno de la Señora Aguirre, en las obras de la Ciudad de la Justicia en Madrid, no ha venido a ayudarle mucho.

El pequeño Nicolás, ese jeta, que ha vivido del cuento durante años, obteniendo unos altos ingresos, no se sabe muy bien porqué, ni a cuento de que no, ha sido trincado y acusado por el CNI por injurias a los cuerpos de seguridad del Estado. Pues bien, ahora que ya no sale en la tele, ni tampoco en las revistas y tabloides, va y dice que padece un trastorno de la personalidad, y pide perdón por ello, casualmente en el momento en que ya no pinta nada y se encuentra procesado.

Es muy difícil encontrar a alguien que, estando en plenitud de condiciones físicas y mentales, y ocupando grandes cargos públicos, o disponiendo de grandes fortunas, haya sido capaz de pedir perdón por algo que haya hecho, o que no haya hecho y que debió hacer. Solo cuando son pillados en bragas o en calzoncillos, según los casos, los chorizos y morcillas ponen cara de no haber roto un plato y piden perdón, un perdón de titular de revista, pero que, en cualquier caso, no sienten, porque su soberbia es superior a todo lo divino y lo humano, y, en cuanto volvieran o volviesen a tener el poder perdido, retornarían a cometer las mismas felonías y a hacerles cuchufletas a los ciudadanos.

Pues eso, que a buenas horas mangas verdes, que decía aquella abuela cuando alguien iba a darle el pésame veinte años después de la muerte del abuelo.