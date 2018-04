Antimilitar e ignorante

se puede ser antimilitar pero no ignorante. Ser ambas cosas es grave. Entre los adalides del antimilitarismo hay tantos imbéciles, tanto corto de entendederas, tanto insuficiente, tanto encogido y exiguo que el asunto es preocupante. Alguien, evidentemente un experto, debería tratar a Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza. Este señor pertenece a la coalición municipal Podemos-Izquierda Unida, lo cual también ayuda a hacerse una idea del grado de paranoia del individuo en cuestión.

Este tipo considera franquistas y por lo tanto fachas, a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Menos mal que todos ellos son anteriores a Franco y han permanecido por sus valores, su espíritu de servicio y su disciplina a lo largo no ya de los años, sino de los siglos, evolucionando, cosa que esa parte de la sociedad española podemita no ha hecho o no ha sabido hacer: evolucionar.

El Santisteve éste, dueño de un curriculum que ríase usted del máster de Cifuentes, los embrollos de Errejón y la no licenciatura en Matemáticas del secretario general del Psoe madrileño, se descolgaba hace ya algún tiempo pidiendo la "desmilitarización" de la Academia Militar de Zaragoza, considerando que una ciudad es potencialmente más insegura si tiene cuarteles. Este tipo sigue anclado en los tiempos de ETA. Por favor, que no nos toquen el cuartel de la Guardia Civil de Zamora, ni una sola casa cuartel más de la provincia. Que dejen donde están o mejoren los cuarteles de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, pero que no nos los lleven. Yo quiero vivir en la ciudad segura, a pesar de sus inseguridades potenciales, que ellos me garantizan.

Porque cuando tenemos un jodido problema y los llamamos, son los primeros y los únicos en acudir. Este podemita no valora lo que, económica e históricamente, supone la Academia Militar de Zaragoza para los zaragozanos. Los mejores militares del mundo salen de esa academia en concreto que acrisola una historia envidiable. Santisteve no merece otro nombre, aboga por reorientar la formación castrense para, sobre todo, "las misiones de paz". Este tío no se ha enterado de nada. Este tío no sabe nada. Este tío ha soltado la húmeda y ¡hala! A ver quién dice más tonterías por minuto.

Más de 90 años de historia respaldan a la Academia Militar de Zaragoza. Una institución de la que siempre se ha blasonado en la ciudad del Ebro, con razón. Me da mucha pena de la sociedad zaragozana teniendo como tienen a este alcalde. Pedir una academia militar desmilitarizada es como querer hacer una tortilla francesa sin huevos. Este tipo fue el mismo que cuando los atentados yihadistas en Bruselas, se atrevió a decir que habían sido "producto de agresiones que hemos hecho los países occidentales a terceros países y de alguna forma nos vuelve esa violencia que hemos contribuido a sembrar por el mundo". Eso es una forma torticera de justificar la violencia yihadista. Gracias a las misiones de paz de nuestras Fuerzas Armadas, se han podido salvar muchas vidas condenadas al holocausto yihadista. Por favor, que este tipo se lo haga mirar urgentemente.