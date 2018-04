Nuestra vida pública está llena de tópicos y de lugares comunes, en lo político, en lo social, en lo económico y hasta en los medios de comunicación. Alguien dice una frase, más o menos ingeniosa, con mayor o menor sentido e inmediatamente lo dicho por el primero que se presenta, toma carta de naturaleza y es repetido por unos y otros según convenga en el momento y según vaya mejor para sus intereses ideológicos, de grupo o personales.

Ese alguien, un buen día, acuñó la frase de que 'no hay que legislar en caliente' y desde ese momento, se usa por todos y para todo.

En los últimos meses está sobre el tapete la derogación de la legislación sobre la prisión permanente revisable. PSOE y Podemos, capitaneados esta vez por el PNV, no dudan que la ley es anticonstitucional y abogan por que desaparezca de nuestra legislación. Partido Popular y Ciudadanos, no sólo apoyan su mantenimiento sino que proponen una ampliación de los supuestos.

Y, cómo no, el argumento de quienes pretenden la derogación y no admiten una ampliación, es que "no hay que legislar en caliente".

Sin entrar en el hecho de que tanto uno como otro supuesto, pueden llevar a tomar decisiones en caliente, el razonamiento, además de tópico, no puede ser más absurdo. Y es que cuando hay que legislar y lo que se legisla es justo y en beneficio de la colectividad, se legisla, sea en caliente, en frío o en tibio.

Jesús Mez Madrid