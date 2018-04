Al grito de "a tomar por culo", pistola en mano un agente de la Ertzainzta disparaba el pasado lunes contra un buey desorientado que sembró el pánico en las calles de la localidad alavesa de Llodio. Al parecer, el animal que tenía una pinta francamente buena, se escapó del remolque que lo transportaba cuando estaba parado en un semáforo en rojo. Ganaderos y policías intentaron controlarlo sin éxito. El buey, un tanto despendolado, siguió su marcha como si la cosa no fuera con él, y así llegó hasta la estación. Como no podía ser de otra manera y dada su envergadura provocó daños en algunos vehículos aparcados y carreras entre los peatones que se topaban, entre sorprendidos y asustados, con el vacuno.

Tras una hora de persecución, y al grito de "a tomar por culo", arma en mano, un agente de la policía vasca terminó con la vida del pobre animal. La película de los hechos, a grandes rasgos, podría ser esa. Estamos, por lo tanto, ante un caso claro de maltrato animal. Pobre bicho, tan lustroso, tan cuidado, para acabar de forma tan miserable. Esto no puede quedar así. El ertzaina tiene que ser castigado por sus superiores y los partidos animalistas están en la obligación de salir al paso del "bueyicidio" perpetrado. Un agente de gatillo fácil. No señor. Debió darle unas cuantas oportunidades. Todo, menos abatirlo, cosa que hizo con evidente violencia verbal. Qué pasa que el agente no conoce los dardos tranquilizadores. No sé cómo pasó el corte.

Qué es eso de mandar a tomar por salva sea la parte al animal. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde quedan sus derechos? ¡Protesto enérgicamente! Y pido que se depuren responsabilidades. No va a ser menos el buey que los toros de lidia. Puestos a protestar, protestemos por los malos modos y maneras del agente vasco. No se puede despachar a un buey con semejante grito. Hay que reaccionar y elevar al Parlamento vasco una protesta generalizada. Y si hay que recoger firmas, que se recojan. Lo que sea, por la dignidad del buey. O, qué pasa, que ellos no tienen derecho a ser urbanitas, a darse un garbeo o dos por el centro de pueblos y ciudades. Me opongo a que se les traslade de la forma que se hace. Hay que habilitar transportes con todo lujo de detalles y la más sofisticada tecnología punta para que no sufran, para que su tránsito por nuestro planeta sea feliz y pleno.

Quién le dio permiso al ertzaina para obrar de forma tan arbitraria y violenta, sin dialogar con el buey. Dónde coños, o dónde "pussy" como diría un vasco de pura cepa, estaba el negociador de la policía vasca, para haberle dado una oportunidad, para haber entablado una negociación que hubiera evitado el 'bueyicidio'. Ha sido imperdonable. Sin embargo, resulta curioso que nadie haya puesto el grito en el cielo, que nadie haya protestado con la energía que cabía esperar, que nadie haya salido en defensa del buey, que nadie haya movido un dedo. Me parece una ofensa e impropio de ciudadanos demócratas. Tienen que convocar una manifestación en favor del bicho y con mucho griterío, porque aquí el único grito que ha prevalecido ha sido el del ertzaina que tiene muy encabronados a los familiares del buey.