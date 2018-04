Sin solución

L a esperanza es lo último que se pierde, por eso en lugar de mostrarme categórica prefiero dejarlo en una pregunta con respuesta esperanzadora. ¿Tiene solución el problema del comercio zamorano? Los pesimistas o puede que realistas dicen que no, los demás queremos creer que pueden arbitrarse soluciones que permitan hacer florecer un comercio como el que siempre tuvo esta ciudad y que fue orgullo de propios y extraños. ¡Basta ya de cerrar establecimientos!

La calle de San Torcuato se está quedando desierta, en el Pasaje de Olmedo se ha echado la llave a más de un comercio y así sucesivamente. Y ya vale. También es verdad que los propietarios de los locales, algunos propietarios, se muestran intratables, posiblemente porque están esperando el chollo de la franquicia que les permita seguir ganando pasta, que me parece de recibo, pero a costa de no dar tregua al comercio tradicional, a los comerciantes zamoranos que quieren abrir y les resulta imposible por lo elevado de los alquileres.

Me parece muy bien que se trate de buscar soluciones, algunas de lo más peregrino, a tanto problema como asola a esta Zamora pre-agónica, pero hay que implicarse más. Hay que forzar la máquina de los políticos o de quien sea y a quien corresponda. Quiero un Ayuntamiento batallador, que luche por el interés de los vecinos, los del centro y los de la periferia que no están muy bien tratados que digamos, quiero unos políticos que se impliquen para evitar la desolación en forma de despoblación que venimos padeciendo sin que se haga nada por evitarlo.

Son tontos de remate, si fueran más listos se darían cuenta de que sus cómodos escaños peligran si Zamora sigue perdiendo población con la marcha que lleva. Para qué vamos a necesitar representantes aquí y allá si lo de ellos no es lo nuestro y a lo nuestro, a lo que en verdad nos importa, no le prestan la debida atención. Queremos soluciones que también hay que pedirle a una patronal del comercio a la que no se le ve animada. Es que a esta paso, tampoco será necesaria la patronal. Si no hay comercios ¿para qué queremos una persona al frente de un ente sin sentido y sin contenido?

Tampoco la patronal del comercio está haciendo todo lo que puede y debe. Basta ya de gilipolleces callejeras que no conducen a nada y que se pongan a buscar soluciones urgentes. Al comercio empieza a faltarle el aire que necesita para respirar. Encima, para más regodeo, algunos ciudadanos que se identifican como zamoranos se van a comprar a provincias limítrofes, lo mismo que hay aquí pero se lo traen de Valladolid, de León o de Salamanca, cuando no directamente de Madrid, y vuelven tan oreados. Luego son los primeros en quejarse y despotricar.

Mientras hay vida hay esperanza. Es el momento de actuar. No se puede seguir dejando las cosas para mañana, para lo mismo responder mañana. Menos piedrecitas en el camino por parte de Urbanismo, tampoco vendría mal a los intereses de tantos como siguen apostando por Zamora, por su tierra que se niegan a abandonar y a los que tampoco se da tregua desde ese departamento del Ayuntamiento que necesitan una solución política o judicial al grito de ya. Quiero creer que lo de Zamora todavía tiene solución.