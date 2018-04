Obligado desalojo

El desalojo de los sin techo acampados en la plaza de Cataluña de Barcelona, efectuado por agentes de la Guardia Urbana sólo pone de manifiesto una cosa, el fracaso estrepitoso de las políticas sociales del Ayuntamiento que preside Inmaculada Colau. Esta eximia alcaldesa no ha hecho nada de lo mucho a que la obliga su cargo como primer edil de un Ayuntamiento de la envergadura del de la Ciudad Condal. A la Colau y a los prebostes de la Generalitat les importa un bledo si los niños estudian en barracones y si el número de los sin techo aumenta y como no tienen donde ir deben acampar en calles y plazas.

La Colau ni está cualificada ni está capacitada para dirigir un Ayuntamiento de semejante calibre. Bueno, ni el de Barcelona ni el de "Villa Te Empujo y No Subo" que tiene veinte habitantes. A ella lo que le va es la confrontación, el cuerpo a cuerpo con las Fuerzas Armadas, los bustos y retratos del rey, la supresión de calles para inmortalizar a sus amigos y cositas así por el estilo. Así está Barcelona, una ciudad maravillosa que está desconocida desde que esta activista la gobierna. Espero que los catalanes se hayan dado cuenta. Porque en su ceguera independentista no ven más allá de sus catalanas narices.

La plaza de Cataluña estaba literalmente tomada por los sin techo a los que se habían unido independentistas que necesitan hacerse visibles al igual que necesitan hacer ruido, cuanto más mejor para no perder ripio en tertulias de todo tipo, en la prensa y en cualquier medio de comunicación por pequeño que sea. El desalojo se ha producido sin que Colau y sus huestes independentistas haya ofrecido otra cosa a las personas sin hogar que no sean puntos informativos para visualizar sus demandas. A no ser que en esos puntos informativos puedan acampar, ya me dirá usted para qué necesitan información. Seguro que para sacar sus "campamentos" del centro de Cataluña y llevárselos a ciertos arrabales donde no puedan entrar ni cámaras, ni periodistas, ni nadie que pueda levantar acta de lo que sucede en la en otro tiempo próspera Barcelona.

¿Para qué necesita una persona sin techo información? Necesita comer y cenar de caliente, un techo en forma de hogar o de refugio en el que ampararse frente al frío y al calor, solidaridad y comprensión por parte de las autoridades municipales, pero de nada de eso dispone la activista que piaba mucho cuando opositaba a política y una vez en el machito se está dedicando a vivir que para eso, y siempre según el dicho, son dos días. ¡Y qué dos días se está tirando la buena señora!

En Barcelona y en toda Cataluña ha aumentado considerablemente el número de personas sin recursos, puedo llamarlas directamente pobres, alguna culpa tendrá el gobierno municipal. La Plaza de Cataluña había que desalojarla porque en ella se celebran buena parte de las actividades con motivo del día de San Jordi, pero sin embargo la Colau no tenía plan B que ofrecer a esas pobres gentes. La Colau, como gestora, es un fracaso y su política un fraude para quienes la votaron creyendo que ella era la panacea a sus males. Es lo que tienen los populismos, se les llena la boca pero luego no saben o no quieren gestionar esos cambios radicales que prometen para conseguir "un mundo mejor".