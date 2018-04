La Participación Ciudadana desde el Ayuntamiento de Zamora

La Participación Ciudadana en la gestión municipal es algo más que una declaración de intenciones para este Ayuntamiento. Desde que comenzamos nuestra actividad en el gobierno municipal hemos buscado posibilidades para hacer real ese proceso que permite a la vecindad decidir de manera directa a qué se destina una parte del presupuesto municipal.

En este sentido, el hecho de poder contar con una herramienta digital desarrollada específicamente para este objetivo, de software libre y gratuito, y que utilizan ya media centena de municipios y provincias españolas, además de algunas ciudades de otros países, nos abrió una nueva vía de participación que no hemos dudado en utilizar.

Hay que decir que en el Ayuntamiento de Zamora entendemos la participación como un proceso democrático, en el que los vecinos además de hacer propuestas pueden y deben tomar decisiones sobre cómo invertir al menos una parte del presupuesto de todos. Pero el hecho de que pueda realizarse de manera digital, no significa que los ciudadanos que no utilicen este sistema de comunicación tengan cerrada tal posibilidad. Cualquier vecino que no maneja los medios digitales puede dirigirse a la Concejalía de Participación Ciudadana, donde se le ayuda a acceder a esta plataforma si lo desea, tal como se hizo ya el año pasado para ofrecer, sobre todo a las personas mayores, la posibilidad de participar en debates, propuestas y votaciones de los presupuestos.

Por supuesto existen las vías de comunicación que siempre han estado y estarán abiertas, tales como dirigirse directamente por escrito al Ayuntamiento, mediante las asociaciones de vecinos e incluso -a partir del cambio del Ayuntamiento en el 2015 - a través de los Consejos Sectoriales, que permiten a representantes de distintos sectores sociales y económicos de la ciudad plantear sus propias aspiraciones. Y desde luego, en una ciudad de las características de Zamora, la entrevista directa con cualquiera de los concejales o el alcalde está siempre al alcance de todos.

Es preciso explicar una vez más todo esto porque al parecer los grupos de oposición (PP y Ciudadanos) no acaban de entender de qué se trata cuando hablamos de la importancia de la Participación Ciudadana y siguen usando argumentos interesados para negar la eficiencia de la nueva plataforma digital. A estos grupos hay que informarles en primer lugar de que la participación en las decisiones municipales y presupuestarias constituye hoy en día una condición necesaria no solo para la izquierda y nuestra perspectiva del gobierno abierto y del interés general, sino que forma parte del patrimonio político de la sociedad actual, como lo demuestran las normas institucionales recogidas en la Carta Europea de Autonomía Local, la Constitución Española o los criterios de la FEMP, por no hablar de las indicaciones que incluye el acceso a los Fondos Europeos y que pasan por la obligatoriedad de que los proyectos estén consensuados mediante la participación ciudadana.

La plataforma Consul que el Ayuntamiento de Zamora comenzó a utilizar el año pasado, es una herramienta digital que fue desarrollada en 2015 como software libre, por lo que no requiere el pago de licencias, y puede ser adaptada a las necesidades de cada organización. Permite a una ciudad desplegar procesos de participación ciudadana en Internet de forma segura, garantizando la transmisión y recepción de las comunicaciones, horas y fechas de las mismas y sus contenidos íntegros. Se trata por tanto de un modelo seguro que, tal como indica la Ley del Procedimiento Administrativo común de las administraciones públicas, permite identificar fidedignamente a los participantes en los presupuestos participativos, garantizando su privacidad y los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre los contenidos. Además el software está directamente relacionado con el Padrón Municipal, y a los usuarios que participen en el apoyo o votación de las propuestas se les pide estar empadronado en Zamora, lo que se verifica a través de su DNI. Quizá por esta y otras razones de eficiencia, en España son ya muchos los municipios de distintas adscripciones políticas que lo usan y que de este modo pueden compartir sus experiencias de manera continua.

Los ciudadanos pueden decidir directamente proyectos en la ciudad

En nuestro caso la plataforma, que se actualiza permanentemente con nuevas versiones, incluye tres ejes o apartados de participación: debates, propuestas y presupuestos participativos. Todos ellos permiten a la ciudadanía abrir hilos de discusión sobre cualquier tema relacionado con la ciudad. Y esto lo subrayo porque se ha llegado al absurdo de criticar que participen jóvenes que viven fuera de Zamora, cuando en nuestra opinión resulta fundamental mantener abierta esa comunicación, ya que esos jóvenes pertenecen a esta comunidad aunque hayan tenido que buscarse la vida en otros lugares, y es preciso que sigan sintiéndose parte de su ciudad.

Las propuestas son publicadas automáticamente y si cuentan con el apoyo de 275 ciudadanos empadronados en Zamora pasan a votación del pleno municipal, después de una fase de comprobaciones, tales como si la propuesta es competencia municipal, etc .

Respecto a la posibilidad de decidir cómo gastar una parte del presupuesto del Ayuntamiento, este año se ha elevado la cantidad total a 400.000 euros, repartiéndose el presupuesto en las cuatro zonas de la ciudad: Norte, Sur, Este y Centro, cada una de las cuales cuenta con 75.000 euros de inversión. Para proyectos que abarcan a la ciudad entera se destinan 100.000 euros. Mediante votación de los vecinos se decide entre las propuestas, después de haber comprobado su viabilidad en las concejalías correspondientes y, por su parte, el Ayuntamiento se ha comprometido a realizar los proyectos votados por mayoría, independientemente de las preferencias políticas del actual equipo en el gobierno.

Tras la fase de introducción de la plataforma Consulcon el año pasado hubo propuestas, advertencias y opiniones de los usuarios; también una ampliación de experiencias y mucha información nueva que recibieron los representantes de la concejalía de participación ciudadana en el congreso de "Ciudades Democráticas", celebrado en noviembre del 2017 en Madrid, donde participaron representantes de instituciones que están relacionadas con el software global Consulcon y el tema de la participación.

Ha llegado el momento, por tanto, de que todas y todos entendamos que estos procesos de articulación ya forman parte de la vida cotidiana de una sociedad democrática.

(*) Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora