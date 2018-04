Romance del master

Que dicen que no dimite/ que la gente no se entera/ que ella gana los masters/ como si fuera a una fiesta. Que sois unos maliciosos/ que no sabéis lo que cuesta/ sacar un master en España/ si eres de Madrid presidenta. ¡Sudores y horas de sueño!/ me pasé noches en vela/ estudiando las lecciones/ del libro de las prebendas. Que para eso me han elegido/ las gentes de las aldeas/ y los madrileños que saben/ como se asa la manteca.

Los conejos a Rajoy/ le salen de la chistera/ porque el Partido Popular/ lleva veinte años de fiesta. También le salen chorizos/ a la diestra y la siniestra/ como las margaritas crecen/ los meses de primavera. Al Cristo del Gran Poder/ se han ido a Sevilla/ a ver si hace el milagro/ y no le quitan la silla. Gran conseguidor será/ aquel que se la mantenga/ pero yo me barrunto/ que le ajustarán las cuentas. Por un quítame allá esas pajas/ ya quieren darme de baja/ del pesebre y las prebendas/ esa gente del pesoe/ a todo le dan la vuelta. No sé si la gente entiende/ que defienda con fiereza/ la mamandurria del cargo/ con sermones y monsergas. Que hay mucha gente herida/ detrás de cada puerta/ con ganas de merendar/ antes que acabe la fiesta.

Llama mucho la atención/ que tan rápido aprendiera/ al sentarse en el sillón/ el arte de hacer calceta. Mis queridos madrileños/ aquí el que no corre vuela/ y por si éramos pocos/ empreñamos a la abuela.

También los de la Universidad/ sobrados andan de mendas/ de golfos y trapisondas/ de granujas y otras hierbas. Que no dicen la verdad/ ni nada que se parezca/ a lo que dicen los sabios/ cuando se habla de letras. Muy pronto aprendió el rector/ el arte de hacer piruetas/ sin moverse de la silla/ y sin mudar de chaqueta. Cuatro días en el cargo/ y veinticuatro horas de gresca/ le han sacado los colores/ hasta al bedel de la fiesta. Que los alumnos del master/ al fiscal le han dado cuenta/ porque huelen a chamusquina/ los dieces de la presidenta. Que alumna tan misteriosa/ tan brillante y tan honesta/ no sabían quién era/ hasta que salió en la prensa.

Aquí o jugamos todos/ o nos partimos las peras/ que no es justo meter goles/ sin del campo pisar la hierba.

(*) Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Peñausende.