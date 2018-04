Hasta el más despistado se da cuenta de la enorme cantidad de supermercados que se han abierto en Zamora en los últimos tiempos. Y los que quedan por abrir. Eso pasa aquí, en Sevilla, en Lugo y en Madrid. Hay como una especie de burbuja de supermercados. Como aquella burbuja inmobiliaria que cuando estalló dejó a muchos con el culo al aire, pues más o menos así pero de resultado incierto. Cuando se abre un súper se han realizado los suficientes estudios de viabilidad como para saber que se puede aguantar.

Sin ánimo de hacer publicidad pero sí honor a la verdad debo decir y digo que Mercadona ocupa el puesto de líder. En España existen más de tres supermercados por cada mil habitantes. Todos al rebufo o a la cola del antes citado. La cantidad de supermercados que se abren en Zamora no se entiende muy bien. Vamos a ver, si no crece la población, y en Zamora decrece, no habrá demanda para satisfacer tanta oferta. Pues la hay. Yo no sé si hay que sumar a la población portuguesa, fundamentalmente de Miranda do Douro, que coge carretera y manta y se nos viene a comprar, precisamente el producto de alimentación a Zamora y a lo mejor por eso la proliferación de este tipo de establecimientos que han aumentado considerablemente.

El comercio tradicional, el nuestro, el de toda la vida, cierra, y toman el relevo las franquicias y las grandes superficies. Se echan de menos algunas tiendecitas, fundamentalmente fruterías, que se abrían por doquier. Afortunadamente en el paisaje urbano empezamos a contar con algunos de estos establecimientos, personas que han arriesgado y han montado un negocio que permite la variedad. Y eso que, posiblemente, no puedan competir con los grandes. Ignoro el número de estos establecimientos que hay en la ciudad y provincia. Sí sé que en el conjunto de España contamos con 20.100 grandes superficies. Si sumamos los súper de menor tamaño y las tiendas tradicionales la cifra se sitúa en 52. 325, quinientos establecimientos más que hace un año.

Y no les debe ir del todo mal porque según una reciente estadística los españoles gastamos, sólo el pasado año, un 1% más en alimentación. De otras cosas se puede pasar, pero no así de comer y beber. Y eso que, lamentablemente, todavía son muchas las personas que buscan en los contenedores, por lo menos en los próximos a las grandes superficies. El espectáculo duele. Se podría evitar. Bien es verdad que no puede levantarse el índice acusador gratuitamente, porque a veces quienes no se dejan ayudar son los "mendigos" de oficio y beneficio.

Entre 2008 y 2017 la superficie comercial ha crecido un 19%, que nos lo digan a los zamoranos que hemos visto nacer supermercados a punta pala. La verdad es que crece más la superficie que el número de consumidores, que nos lo digan también a los zamoranos. Nosotros cuesta abajo en la rodada y las grandes superficies emergiendo, saliendo a flote, aunque es verdad que alguna que otra ha debido echar el cerrojo definitivamente. Algunos nombres que llevaban con nosotros un buen número de años han desaparecido del mapa, por lo menos en lo que a Zamora respecta.

Lo mismo la burbuja se desinfla y pasa con los locales de supermercados lo que con los edificios de viviendas.