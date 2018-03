Razón cínica

Debo parar, tomar cierta distancia de los sucesos de las últimas semanas, un poco abrumado por la exhibición pública de la emoción y el ejercicio cínico de la razón. Me refiero al debate de hace un par de semanas en el Congreso sobre la prisión permanente revisable. En mala hora se decidió celebrar tal sesión, no alcanzo a comprender por qué no se aplazó, pero dadas las circunstancias, se acababa de enterrar al pequeño Gabriel, debió considerarse inadecuado por la tensión emocional, era el peor momento para discutir si debía derogarse o no la "cadena perpetua". No se hizo y a la cita acudieron los dos bandos, perfectamente delimitados con antelación por el sector partidario de continuar con esa polémica ley de nuestro código penal, introducida por el PP cuando tenía mayoría absoluta en 2015. De nuevo aparece el maniqueísmo en la escena pública, otra vez los supuestos buenos, aquellos que apoyan a las víctimas, se enfrentan a los presuntos malos, se las acusa de querer dejarlas desprotegidas ante sanguinarios asesinos y terroristas. Así se caldeó el ambiente previo al pleno de la vergüenza. El lenguaraz, inconsciente y engreído portavoz del PP, Rafael Hernando, decía dos días antes en las puertas de la capilla ardiente del niño asesinado, que esperaba que algunos grupos políticos cambiaran su postura para que no quedaran impunes terribles asesinatos como el que estábamos lamentando. Otros politicastros conservadores dijeron estupideces parecidas que fueron secundadas por el viscoso Rivera y su oportunista partido, Ciudadanos. Así salió el engendro parlamentario, un bochorno que permitió e incluso auspició la presidenta del Congreso, Ana Pastor. No entiendo cómo permitió interpelaciones dirigidas a la tribuna de invitados, en donde se ubicaban familiares de víctimas recientes muy significadas públicamente. "No me respondan a mí, háganlo a las personas allí sentadas", decía el diputado del PP, Bermúdez de Castro, con el ánimo de enfrentar a una parte de la cámara con el dolor de aquellas familias. Terrible e indignante. La seca presidenta lo permitió arrojando más vergüenza sobre su cabeza. No se trataba de tener un debate con las personas rotas por la desgracia, los diputados estaban allí para exponer sus propuestas sobre el sistema penal español, no para castigar horrendos crímenes que jamás se podrán perdonar.

La recalcitrante derecha de este país vuelve a utilizar a las víctimas y a sus familias para obtener réditos electorales y ciertas ventajas en los corrompidos medios de comunicación. Lo hizo y lo sigue haciendo con las personas que han padecido la lacra del terrorismo etarra y vemos como en los últimos tiempos, tratan de aprovechar el dolor de todos nosotros ante crímenes que han trascendido el ámbito familiar. Porque es verdad que con el suceso del niño Gabriel todos nos hemos sentido al lado de su padre y de su madre. ¡Qué lección nos han dado! Aunque sospecho que los carroñeros del PP no la van a aprender. Les estaban diciendo que su mundo de venganzas e intereses partidistas no tiene nada que ver con el mundo en el que reía y jugaba su hijo. Que ese mundo bueno está ahí y que debemos vivir todos en él, no en el de la "bruja" asesina, ya detenida, ni en el de las venganzas, en el que habita los siniestros individuos sin escrúpulos que usan con tanto descaro la razón cínica.

No puedo juzgar a los padres de Diana Quer o Marta del Castillo porque me hago cargo del insondable dolor que causa la pérdida de una hija. Soy capaz de imaginar y de acompañar empáticamente su vivencia, pero no puedo criticar que hayan tomado protagonismo en la defensa de la prisión permanente revisable. Otros familiares han querido evitar que su situación fuera aprovechada por algún partido político. Es el caso de Ruth Ortiz, madre de dos niños asesinados por su propio padre, que calificó de "indignante, patético e insoportable" la escena de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ante la pancarta de una concentración en Huelva.

Me atrevo a calificar de populismo penal al comportamiento del PP y de Ciudadanos en un asunto tan grave como el que estamos valorando. No se puede actuar con esta ligereza en el ámbito de las emociones, se pueden generar dinámicas sociales de consecuencias impredecibles e irreparables.

Concluyo recordando que más de un centenar de especialistas en Derecho Penal han dado sobradas razones técnicas, sociológicas y hasta morales, para pedir que se derogue la pena de prisión permanente revisable. Su texto es muy directo y comprensible y me parece especialmente importante el apartado en el que recuerdan que nuestra Constitución contiene un mandato insoslayable, la reinserción social, además advierten de que no disuade de la comisión de los delitos más graves ni evita la reiteración delictiva del condenado.

Que la razón cínica no determine nuestro pensamiento ni oriente nuestras decisiones. Que así sea.