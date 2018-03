Las carreteras secundarias también existen

Dedicar unas vacaciones de verano, después de trabajar como periodista en un gran periódico, a recorrer media España en un modesto utilitario desde Tui hasta el kilómetro Cero de la Puerta del Sol de Madrid, pasando entre otros parajes por Villablino, Buiza, Pajares de la Lampreana, Aleadávila de la Ribera, Segura de León, Moguer, San Juan de los Terreros, Monóvar, Jérica y Tomelloso, es una quijotesca aventura. Si, además, el viaje se proyecta y se realiza por carreteras secundarias ronda ya la epopeya. Esto es lo que hizo en el año 2012 Alfonso Armada, periodista, poeta, dramaturgo y editor de la revista digital "Fronterad". Llevó a cabo esta correría periodística junto a su mujer, la fotógrafa Corina Arranz, que hacía también de choferesa. Ella, armada de paciencia; él con las vituallas propias del oficio: un portátil, un cuaderno de notas y varios bolígrafos.

Este periodista vigués afincado en Madrid ya nos había sorprendido y deleitado con sus libros de viajes como "El rumor de la frontera (Viaje por el borde entre Estados Unidos y México)", "Nueva York, el deseo y la quimera", "España de sol a sol" y "Mar Atlántico. Diario de una travesía", realizada esta en un carguero portacontenedores desde Montreal hasta Amberes. Y también con sus obras sobre la Ruanda del genocidio y el Sarajevo de la guerra de Bosnia, en donde estuvo como corresponsal.

En la primavera de 2012 me habló de este viaje por carreteras secundarias y le comenté que debería pasar por Pajares de la Lampreana, en cuyo término hay bandadas de avutardas. Le ofrecí mi casa como paradero, le encantó la idea y allí llegó con Corina el 5 de agosto. Esa misma tarde nos acercamos a las lagunas de Villafáfila y anduvimos por el pueblo de Otero de Sariegos, en donde vivían dos personas, aunque no las vimos. No divisamos ni una avutarda. Al día siguiente por la mañana anduvimos por el camino entre Pajares y Villalba. Hay allí algunas lomas en donde suelen agruparse algunas avutardas. Ese día no quisieron estar. Por la tarde, emprendimos la ruta desde Junciel hasta Manganeses. Ya de vuelta a Pajares, asomaron las avutardas entre algunos rastrojos de trigo, altivas y desconfiadas. Corina intentó acercarse con la cámara para fotografiarlas, pero enseguida levantaron el vuelo.

Después de cenar y charlar de cosas de Pajares, de sus costumbres sociales y agrícolas y de su lenguaje singular en una cocina que fue antes cuadra, Alfonso Armada cogía su cuaderno de notas y su ordenador y salía al tenado. Le informé que allí hubo en tiempos una pocilga. Se rio y empezó a escribir dos crónicas: una para el "ABC" de papel y otra, más extensa, para la edición digital. Le daban allí las dos de la mañana, con la única compañía de sus notas y unas estrellas que resplandecían en un cielo fogoso y límpido, como su prosa. Cumplida su tarea, las enviaba al periódico.

El día antes de emprender su viaje hacia Aldeadávila, le llevé a una corrobla tradicional, en la que suelo compartir amistad y viandas con mis amigos. Es una de las costumbres más arraigadas en Pajares. Mi madre solía decir que "desde tiempo de moros", una elegante manera de fijar el tiempo en los mismos orígenes de la villa. Aseguré a Alfonso que corrobla es una de las palabras más genuinas del pueblo, que tiene que ver con robla y rúbrica, emparentadas con roble.

Alfonso Armada tituló estas crónicas "El camino de las avutardas. Pajares de la Lampreana" y aparece la versión extensa en su reciente libro "Por carreteras secundarias". Son 57 pasajes escritos con una prosa viva y ardorosa, a pie de carreteras y de pueblos que también existen. Acaba su itinerario con este breve poema: "No bengalas / ni una buena linterna de mano. / Hemos salido al campo / con el deseo de saber / si éramos lo que pensábamos".