Lo mejor y lo peor

Apesar de todos esos pesares que nos atribulan a los zamoranos, hay que convenir en lo bien que se vive en Zamora. Sobre todo si realizamos una de esas odiosas comparaciones que a veces son buenas para darnos cuenta que nuestra realidad es mejor que las realidades que viven países de nuestro entorno mediterráneo. No hay más que ver cómo está el norte de África. Siempre se nos ha dicho con muy mala uva que (no recuerdo si somos o éramos) el culo de Europa y la cabeza de África. Túnez, Argelia, Marruecos y, obviamente, Egipto, no están pasando por sus mejores momentos. El rey alauita, Mohamed VI de 54 años, ocupado en su divorcio de la hasta no hace tanto reina, Salma Benani de 39 años y lidiando con la pobreza, la emigración, mientras que en los otros países de referencia el turismo puede irse cual nave al garete a causa de las revueltas y el terrorismo islamista.

Pero es que la historia no iba bien para la inmensa mayoría de ciudadanos que venían aguantando como podían los distintos regímenes totalitarios, las distintas dictaduras que, como todas las dictaduras, habían perpetuado en el poder a sátrapas que sólo se han venido preocupando por ellos mismos y los suyos, enriqueciéndose y llevándose el dinero, la guita pública, justo el que correspondía a los ciudadanos, a Suiza, a distintos paraísos fiscales y en forma de inmuebles a la City, a Londres. Claro que si cruzamos el mar Rojo y nos vamos un poco más allá, lo de Irán es como para echarse a temblar.

En el país de los ayatolás, donde se fragua buena parte del terrorismo islamista, es decir, radical, es más difícil vivir que cuando el sha de Persia, Reza Phalevi, gobernaba el país, dicen que con mano dura. En realidad son los Gobiernos los que hacen y deshacen. En Irán, cada ocho horas se ejecuta a un ciudadano o una ciudadana por motivos que van, tome nota, por favor, de la apostasía al adulterio, pasando por el asesinato, la violación, el robo a mano armada y el tráfico de drogas. Y eso viene siendo así desde la Revolución Islámica de 1979. Se imagina que en España se hiciera lo propio. Nos quedábamos sin españoles. Se empezaba por Bárcenas para el que poco sería cortarle ambas manos, siempre según el régimen iraní, y se continuaría por todos los que se lo han llevado crudo, también por los que pasaron por la cárcel y al salir seguían siendo inmensamente ricos, gracias a lo robado, Ismael Álvarez, Pepiño Blanco, Jesús Sepulveda, Oriol Pujol Ferrusola, Fernando Torres Baena, Iñaki Urdangarín y cientos de alcaldes, cuántos de ellos por fin imputados.

Si aquí en España se utilizara el mismo rasero de muerte, se extinguirían los camellos del peculiar zoo urbano y del rural, se acabarían las manifestaciones legales e ilegales, la pornografía sobre todo infantil ya que podrían ser colgados por sus partes y eso debe doler, y las canas al aire que tendrían un coste salvaje en vidas. Digo lo de salvaje porque, el adulterio, la cana al aire está muy extendida en nuestra sociedad, aunque ahora se llame de otra forma. Pero como aquí no hay sharías, la ley de los hombres es absolutamente permisiva y de la de Dios ni puñetero caso que se hace. Bendita democracia que nos permite disfrutar de lo mejor y de lo peor de una sociedad para la que todo vale aunque así no debiera ser. Mal por aquí pero en viendo lo de allí hay que reconocer que están mucho peor.