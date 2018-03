Los verdaderos nubarrones de la Semana Santa zamorana

Zamora vive de pleno, un año más, su Semana Santa. Una celebración que logra eclipsar los problemas endémicos que aquejan a la ciudad y al resto de la provincia, siquiera diez días al año. La máxima preocupación hasta el Domingo próximo de Resurrección será saber si el tiempo meteorológico acompañará a fin de reeditar un éxito confeccionado con el esplendor de las procesiones, las cifras de visitantes o los reencuentros de los miles regresados fugazmente del éxodo laboral. Sin embargo, sobre la Pasión zamorana se ciernen nubarrones que poco tienen que ver con las inoportunas borrascas de los primeros días de primavera.

No por repetido es menos cierto el hecho de que es un conjunto de elementos los que confieren la singularidad y la admiración que despierta una celebración distinguida como Bien de Interés Cultural y declarada de Interés Turístico Internacional hace ya más de 30 años, cuando obtener ese marchamo costaba años de labor incansable y solo un puñado de señeras celebraciones como Sevilla, Málaga, Cuenca o Valladolid, lo ostentaban junto a Zamora. La vecina ciudad es poseedora de una magnífica colección de excelsas obras salidas de escultores de la talla de Gregorio Fernández o Juan de Juni, pero en su evolución urbanística perdió el ambiente que hubieran hecho sus salidas aún más sublimes.

Zamora en eso llevó ventaja: sin desmerecer las aportaciones de otros grandes nombres de la escultura con Mariano Benlliure a la cabeza, tallas de indiscutible maestría como el Cristo de las Injurias, la belleza del Yacente, o el patrimonio salido de la mano de Ramón Álvarez y sus discípulos, por referirnos a obras de mayor antigüedad, justo es reconocer que no todos los grupos brillan a la misma altura, siempre por culpa del maldito dinero, de la escasez de presupuesto que obligó a Zamora a hacer de la necesidad virtud hasta convertirse en una referencia obligada en la talla de madera viva para las mesas procesionales. Pero, aún con esa falta de homogeneidad en lo que a ejemplo artístico se refiere, el desfile de todo el repertorio de la Pasión en las callejas medievales del casco antiguo resulta aún más conmovedor. Un auténtico Evangelio en la calle que despliegan las cofradías más veteranas, desde la Vera Cruz a La Congregación o el Santo Entierro.

Zamora siempre tuvo a punto el escenario con ese conjunto de recoletas calles y plazuelas hacia la Catedral, el paisaje forma parte intrínseca del resultado final. Y ese escenario se encuentra en serio peligro. De eso hablábamos en este periódico hace una semana, al cabo de la cual se ha confirmado que seis cofradías están obligadas a variar su itinerario ante la imposibilidad de hacerlo a través de la Rúa de los Notarios. Se perderá así una de las imágenes célebres de la Pasión zamorana, con los pasos yendo o viniendo desde la Catedral, con un cimborrio espectacular en lo que es la mejor perspectiva, sin duda, de la cúpula gallonada de la seo zamorana. Justo enfrente, un antiguo palacete ha sido declarado en ruina, otra más, en un rosario intolerable.

¿Qué ocurrirá tras la Semana Santa? Si hemos de fiarnos de la historia siempre repetida durante décadas podemos asistir a la instalación de un andamiaje en régimen de semi perpetuidad o, directamente, puede intervenir la piqueta para sumar otro solar vacío en una zona de la ciudad que se aspira, nada menos, a que sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Altas pretensiones para un conjunto histórico con demasiados rotos que no hallan solución en un plan de recomposición urbanística que le devuelva la vida. Los soportales de la plaza de los Ciento, fachadas de edificios apenas habitados o relegados al olvido de sus propietarios, las simples paredes que intentan ocultar tanto solar vacío se van llenando, para colmo, de feas pintadas. Los vándalos parecen haber hecho suya la Zamora histórica, de la Horta a San Isidoro.

No basta con que el Ayuntamiento limpie, y además se vea en la obligación de hacerlo a última hora, como los padres que visten al niño de comunión minutos antes de la ceremonia para que no se ensucie con sus trastadas. Las acciones vandálicas tienen un coste que pagamos entre todos los zamoranos directamente, con el dinero que requiere reparar tanto desmán, e indirectamente, cuando ofrecemos semejante estampa como tarjeta de visita. El vandalismo debe ser perseguido y combatido con educación y sensibilización ciudadana. Porque eso es lo que, al fin y al cabo, revela tanta pintada. No hablamos de artistas, hablamos de gamberros que solo aportan suciedad.

Parte de ese espíritu incívico es el que trasluce y molesta a los vecinos del casco antiguo en el caso del Botellón de Jueves Santo. Una "cita" masificada a través de las redes sociales que tiene como peligroso centro de atracción el consumo de alcohol. Las autoridades no han sabido dar una respuesta satisfactoria a las peticiones de los vecinos, hartos de tener que bregar con olores, residuos y escenas de adolescentes ebrios. Es verdad que resulta impensable que una institución, en este caso el Ayuntamiento, haga suya una quedada con un concepto de ocio más que discutible y que reconoce como ilegal con un eventual "traslado" de San Martín de Abajo a las afueras de la ciudad. Tampoco se ha escuchado el mensaje que esperaban los vecinos por parte de la Subdelegación del Gobierno, competente en materia de Seguridad y ahí estamos, de nuevo en el limbo y a la espera de conocer el peso de la basura que se generará este año entre los restos del botellón y las cáscaras de pipas de los penitentes de las aceras.

Sería ingenuo pensar que la historia más que centenaria de la Semana Santa de Zamora ha sido un bálsamo de penitencia y pureza siendo la celebración un reflejo de lo que ocurre en la propia sociedad zamorana. Y ahí están los archivos de las cofradías, que recogen expulsiones de plantillas enteras de cargadores por beber, fumar y comer chorizo en Viernes Santo. Pero algo más ocurre cuando los vecinos van de autoridad en autoridad con un malestar creciente sin encontrar solución a excesos cometidos, muchas veces, por menores de edad, y cuando ese ambiente es motivo de preocupación en asambleas de cofradías en las que el propio presidente menciona el alcohol como un problema no ya entre el público, sino entre cofrades y cargadores. La madrugada del Viernes Santo, uno de los momentos cumbres de esta singular Semana Santa zamorana, no merece que alguien ose calificarla como "de los borrachos", ateniéndose a lo que debieran quedar en tristes anécdotas para su olvido.

Son sombras que se ciernen sobre ese ambiente sobrecogedor que ha hecho a Zamora traspasar fronteras, en el que las calles prestan su escenografía, en el que el público comulga con el silencio y el recogimiento de la noche o disfruta de esa lección magna de iconografía religiosa. Porque, tampoco olvidemos nunca, que es la religión católica y la conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo su auténtica raíz, la que sustenta el árbol de ramas tan diversas que es la Semana Santa de Zamora. Y que, perdida su esencia, ningún museo, por millones de euros que se inviertan en él, podrá devolvernos ese esplendor que le prestan la ciudad y los zamoranos.