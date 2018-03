Un buen amigo del alma me ha sugerido escribir un artículo para, de la misma manera que he realizado en las semanas anteriores con las mujeres, defender o poner en valor la profesión docente. Y aquí estoy. ¿Cómo no iba a tener en cuenta su atinada sugerencia si yo mismo soy un docente que ama la profesión que tantas satisfacciones me ha proporcionado en mis más de 27 años dedicados a compartir el tiempo con cientos (ya miles) de estudiantes en las aulas universitarias y en otros ámbitos de formación algo más informales? Para ilustrar su petición, el buen amigo me adjuntó un enlace a la noticia que ahora quiero comentar. El titular y su contenido se referían a los resultados de una encuesta realizada por la Fundación SM, a través de su portal de educación Eduforics, a más de 3.500 docentes en España. Los resultados eran muy elocuentes: el 95% de docentes españoles está orgulloso de ser profesor pero solo el 20% cree que la sociedad valora su trabajo. ¿Inquietante, no?

No obstante, tal vez haya lectores que consideren que si tomáramos como ejemplo otras profesiones u ocupaciones, encontraríamos resultados similares, a saber: que la persona que desempeña un trabajo, ya sea de camarera, arquitecto, enfermera, electricista, agricultor, peón de la construcción o periodista, se sienta muy orgullosa con su trabajo y que, sin embargo, el resto de los mortales valoren de manera muy diferente su utilidad, prestigio o relevancia social. Hay estudios que demuestran que esto es lo más frecuente, aquí y en la Conchinchina. Por ejemplo, recuerdo un informe que recogía las expectativas de los padres con respecto a sus hijos y la valoración o el prestigio social que para ellos tenían un largo listado de profesiones. Como pueden imaginar, las diferencias entre unas y otras eran abismales. Pues bien, en el asunto que nos ocupa, lo significativo es el escaso porcentaje de docentes que piensa que la sociedad reconoce su trabajo. Que solo uno de cada cinco sienta valorada su actividad, ¡caray!, debería preocuparnos a todos mucho.

Porque si la enseñanza es una herramienta clave para el desarrollo y el progreso personal y colectivo de un grupo social o un pueblo, una de las mejores garantías para conseguirlo es precisamente teniendo profesores o maestros, que a mí me encanta este vocablo, que se sientan valorados por los demás. Valorados y reconocidos no solo por quienes puedan estar directamente afectados por el sistema educativo en un determinado momento de su vida, como los estudiantes, sus padres o las autoridades educativas, sino por el conjunto de la sociedad. Si la enseñanza no está entre nuestros principales objetivos, pues ya saben: apaga y vámonos. Y si aun estando entre nuestras preocupaciones no ponemos los medios y los recursos para impulsar, valorar y reconocer el trabajo de los docentes, pues ídem. Porque la mejora de la enseñanza no se consigue únicamente con más y mejores dotaciones e infraestructuras, que son muy importantes, sino con respirar, un día sí y otro también, los vientos que deben llegar desde una cultura que reconozca y apoye a los docentes.