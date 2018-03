Los enfermos psicóticos son más víctimas que perpetradores de violencia

Frente a la "leyenda urbana" de que los pacientes psiquiátricos graves son más violentos que la población general, un serio y reciente trabajo científico demuestra que ellos son muchas más veces víctimas que autores de esa violencia. En realidad ésta es una historia antigua, pues conviene saber que en el siglo XV, en Valencia, un fraile mercedario llamado Gilaberto Jofré, ya se percató de esa realidad y para evitar los abusos que con ellos se cometían consiguió fundar en 1409 una asilo para enfermos mentales, que denominó "de los Santos Mártires Inocentes". Dicha institución -que se considera el primer hospital psiquiátrico del mundo- fue aprobada por el papa Benedicto XIII y el rey Martín I de Aragón, y en su capilla se puso la imagen que ahora se denomina popularmente la Virgen de los Desamparados, actual patrona religiosa de Valencia.

Pues en estos meses una prestigiosa revista psiquiátrica especializada, denominada Schizophrenia Bulletin, acaba de publicar el trabajo titulado "Tasa de prevalencia y factores de riesgo de victimización en pacientes adultos con un trastorno psicótico: una revisión sistemática y metaanálisis", realizado por los autores Bertine de Vries, Jooske T. van Busschbach, Elisabeth CD van der Stouwe y colaboradores. En él se concluye que las personas con un trastorno psicótico son víctimas más a menudo que perpetradores de violencia.

El objetivo de este metaanálisis (o estudio hecho sobre otros estudios diversos) son 27 trabajos realizados sobre casos de adultos psicóticos y posible "victimización violenta", "victimización sexual", "violencia no violenta" "y/o victimización no especificada de otra manera". En ellos la cifra media para la victimización violenta fue del 20%, para la victimización sexual del 20%, la victimización no violenta del 19% y para la victimización no especificada en otro 19%. Estas tasas de victimización fueron aproximadamente 4-6 veces más altas que en la comunidad general. En este estudio se analizaron otros factores de riesgo como la victimización previa, el deterioro del funcionamiento social, el trastorno de la personalidad, la vida en un barrio desfavorecido, etc.

La historia se repite seis siglos después, lo que ahora se puede tachar de "leyenda urbana" ya existía en las ciudades europeas del s. XV, como Valencia, y se puede suponer que a su vez aquella situación no dejaría de ser mucho, mucho más antigua. La humanidad se viene desarrollando de una manera positiva en muchas cosas, en otras quizá no tanto, como es este caso que nos ocupa.

Ángel García Prieto (Psiquiatra)