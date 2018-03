13 Rue del Percebe

Si resultara ser cierto que se conoce desde hace un año el peligro que ofrece el edificio del número trece de la Rúa de los Notarios, resultaría que se habría jugado con la integridad física de miles de zamoranos y turistas que por allí han estado pasando camino de la Catedral, durante las últimas 52 semanas, y eso se llamaría, cuando menos, irresponsabilidad. Pero si ese hipotético peligro no hubiera llegado a existir, ¿cómo es que ahora, deprisa y corriendo, se ha declarado a tal edificio en estado tan ruinoso que va a impedir el paso de personas y procesiones junto a sus muros? Porque parecería lógico pensar que lo que no ha ocurrido en 52 semanas no tendría por qué suceder en una sola, en ésta, que es, precisamente, la de la Semana Santa. De manera que decisión tan drástica parecería aproximarse más a haberse pasado tres pueblos el ayuntamiento, que, a otra cosa, claro que siempre se le podrán imputar las prisas a la influencia de las intensas lluvias de estos últimos días.

Todos son hipótesis y cábalas, pero lo cierto es que el ayuntamiento no se ha preocupado demasiado por resolver las irregularidades de éste y de otros edificios que amenazan con derrumbarse, en todo o en parte, en cualquier momento, en muchas zonas de la ciudad. Y la oposición, que dice ser conocedora del tema, desde hace varios meses, ha preferido dejarlo pudrir a denunciarlo en su momento, para poder hurgar ahora en el pesebre de los votos. A algunos podría darle la impresión que aún queda mucha basura por salir a la luz, y que se está esperando a que ocurra algún percance, con resultados más o menos graves, para meterle mano al asunto. Lo cierto es que los problemas del pasado llegan a engendrar problemas en el futuro, y que ahora estamos en ese futuro, y la excesiva permisividad ante los infractores de leyes y normas, sumado a la pasividad que viene caracterizando a los zamoranos, han ido haciendo el resto, de manera que cualquier día de éstos podríamos llevarnos algún disgusto.

El caso del edificio del número 13 de la Rúa de los Notarios - casualmente, casi coincidente con la "13 Rue del Percebe", aquella historieta del genial humorista Ibáñez - no es más que una insufrible repetición de lo que define a éste y a otros barrios de la ciudad, aunque en este caso sea de especial relevancia, por recibir a un considerable número de turistas y a gran cantidad de paseantes locales.

Aunque somos conocedores del ritmo y las rutinas de esta ciudad, lo cierto es que estos problemas continúan siendo el pan nuestro de cada día, porque no nos los tomamos demasiado en serio hasta que la cosa llega a clamar al cielo. Se nos sigue llenando la boca de hablar de un futuro que pasa por el desarrollo de la industria turística, pero nos da miedo mirar debajo de lo que subyace debajo de los auto halagos, aunque estemos convencidos que no sea la mejor forma de contribuir a ello. Porque el casco histórico está viejo, cutre y desamparado, un número importante de edificios se encuentra en estado ruinoso y otro montón, no menos importante, demolidos, y los que heroicamente permanecen en pie sufren la lacra del vandalismo, que los desdoran embadurnándolos de pintadas, sin que ninguna de las corporaciones municipales - a pesar de haberlo llevado en sus programas electorales - haya sido capaz de combatirla. Presentar a nivel nacional una ciudad con un casco histórico sucio, pintarrajeado, y semiderruido no parece que sea el mejor estímulo para que la gente que nos visita vaya hablando bien de nosotros.

Poner a Zamora en valor es una deuda que tenemos todos los zamoranos con esta ciudad entrañable que tiene de todo y que va camino de no tener nada. Una ciudad a veces olvidada y otras explotada, que no le queda mucho más que tirar de dignidad y compromiso si quiere continuar subsistiendo. Porque llegar admitir, sin rectificación ni enmienda, la situación actual es propio de derrotados.