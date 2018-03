Eso es lo que han hecho algunos concejales de Manuela Carmena, sembrar dudas, tras la muerte del mantero senegalés, fallecido tras sufrir un ataque epiléptico y cuya muerte degeneró horas después en fuertes disturbios entre subsaharianos y grupos antisistema, próximos a Podemos, contra la Policía. Lo nunca visto, la Policía amenazada incluso de muerte. La Policía ha tenido que duplicar las medidas de seguridad y ahora van cuatro agentes en patrullas, cuando lo habitual eran dos. Es más, ahora tratan de ir siempre más agentes que individuos "peligrosos" por una mera razón de seguridad.

Sólo el pasado miércoles, cinco policías fueron agredidos, viéndose obligados a pedir refuerzos bajo una lluvia de piedras que les lanzaban los manteros de la zona. Lo que los ciudadanos senegaleses no pueden hacer en su país de origen, donde la vida importa menos que nada, lo vienen a hacer a España que mejor que peor los ha acogido. Que las cosas no se hacen correctamente, es posible, pero de ahí a que se permitan estos episodios de violencia media un abismo.

Las amenazas que a diario reciben los policías que cumplen con su misión de patrullaje son, tal y como ha considerado su sindicato a nivel nacional, "la consecuencia de la falta de respaldo hacia la Policía Municipal por parte del gobierno de Carmena". Además de irresponsables e indignos de llamarse y ser concejales de uno de los ayuntamientos más importantes de España, los concejales que sembraron dudas sobre la actuación policial son unos canallas.

Cómo pueden, desde el propio Ayuntamiento de Madrid sembrar dudas sobre la profesionalidad de los agentes a los que han llamado de todo menos guapos. Los agentes cumplen con su deber y con las órdenes que reciben. Los que estaban cometiendo una ilegalidad eran los manteros. No se puede permitir legalizar, señor Pablo Iglesias, a quienes viven de la venta de falsificaciones, que ni pagan impuestos ni dios que lo fundó.

No se trata de realizar un ejercicio de ese buenismo equivocado que tanto gusta a los Podemos boys, posicionándose incluso fuera de la ley. Con eso no contribuyen a solucionar los problemas, con eso contribuyen a empeorarlos y a enquistarlos. Algunas de las declaraciones hechas por concejales de Carmena son inaceptables e impropias de un representante del consistorio madrileño. Un edil, por muy podemita que sea, no puede alentar movilizaciones y cuestionar a la propia policía que, para más inri, es su policía, la policía del consistorio.

Esto es el mundo al revés. Los manteros subsaharianos de Lavapiés quieren sangre y han amenazado: "¡Aquí va a morir un policía!" si lo consiguen algo muy grave estará fallando en Madrid. De ello serán responsables los autores y también quienes les alentaron, aquellos que por ir a la contra, se enfrentan incluso a la legalidad. La desgraciada muerte de Mbaye no se puede sacar de quicio. La autopsia ha hablado quitando la razón a quienes permanentemente se dedican entre otros menesteres a sembrar dudas.