La Virgen de la Soledad y la impronta de la mujer castellana

Una de las esculturas más emblemáticas de la Semana Santa de Zamora es la Virgen de la Soledad. El escultor Ramón Álvarez supo imprimir a esta imagen la quintaesencia del dolor sereno, del sentimiento castellano, que es siempre emoción contenida más que explosión desatada. En la talla, realizada en 1886, descuellan dos gestos: el rostro inclinado con los ojos semicerrados y las manos con los dedos cruzados en señal de abatimiento, pero sin desesperación.

A esta Virgen los poetas zamoranos le han dedicado poemas de honda veneración, como muy bien recoge Luis Felipe Delgado de Castro en su libro "La Soledad, cien años". A mí me han emocionado estos versos de Manuel Martínez Molinero: "¿Soledad? ¿Por qué estás sola? / A tu vera caminando / con un amor que te inmola / avanza una inmensa ola / de damas que van rezando? / Hoy Zamora forma un lazo / y recibes Tú su abrazo. / ¡No estás sola, Soledad!".

No se puede expresar mejor el fervor popular, sazonado de compasión y ternura, que destila la fraternidad de una velada sublime. En buena compaña. No podemos olvidar un hecho rigurosamente histórico. Cuando Cristo está clavado en la cruz le acompañan cuatro mujeres -su Madre, María la de Cleofás, Salomé y María Magdalena- y solo un discípulo, Juan; todos los demás apóstoles se escondieron como sabandijas cuando vieron que lo del prendimiento en el Huerto de los Olivos iba en serio. Aquí llegaron a enfrentarse a los soldados, porque confiaban en algún prodigio espectacular del Maestro; nunca comprendieron que el Reino se entronaría en una cruz.

Las mujeres, que tuvieron el privilegio de ver el sepulcro vacío, fueron las compañeras del dolor, acostumbradas como están a sufrir como nadie en el mundo. Este coraje les dio valor para estar ante el patíbulo y velar el cuerpo de Cristo. También las mujeres castellanas han estado siempre en los trances más duros de la vida con dolor, pero con entereza.

A las cinco de la mañana del 13 de enero de 1996 fui testigo durante un velatorio en Pajares de la Lampreana de un hecho que me impresionó. Escuché estas palabras: "Déjame, Miguel, hijo, voy donde tengo que estar". Estas escuetas palabras se las dijo Társila Miguel de 92 años a su hijo, religioso redentorista, que insistía en que se acostara, cuando ya había estado casi veinte horas velando a su marido. El escenario era muy simple: su marido, Maximiliano Miguel, que acababa de cumplir 95 años, estaba en un ataúd, colocado en medio de una sala, en la que sobresalían una fotografía de la Virgen del Templo, patrona de Pajares de la Lampreana, y otra de un carmelita, el P. Abraham, su hijo, fallecido con poco más de cuarenta años.

"Déjame, Miguel, hijo, voy donde tengo que estar", no era un reproche, sino la afirmación de una actitud. No es fácil saber dónde hay que estar. Quizá haya quien tenga que llegar a los 90 años para saberlo con absoluta seguridad. Y otros ni aun llegando a esa edad han descubierto esa ciencia suprema de saber dónde hay que estar, que no suele coincidir con estar donde a uno le gusta.

Lo impresionante, lo hondo, de estas muertes cotidianas es que dejan tras de sí una historia llena de quebrantos, hilvanadas con el hilo del deber ineludible. Por necesidad o por propia voluntad, ¡qué más da! Lo importante es acabar bebiendo el cáliz, aunque sea contra la propia tendencia. Esto no es hacer lo que pide el cuerpo, sino el deber. ¡Qué palabra tan menguada en esta época de casquería intelectual y emocional!

Miguel de Unamuno en su "Vida de Don Quijote y Sancho" comenta esta frase de Don Quijote "¡Yo sé quien soy!". Subraya Unamuno: "Don Quijote discurría con la voluntad, y al decir '¡Yo sé quién soy!', no dijo sino '¡Yo sé quién quiero ser!' Y es el quicio de la vida humana toda: saber el hombre lo que quiere ser".

Solo el que sabe lo que quiere ser llega a saber dónde tiene que estar en cada momento de su vida. Primero el ser, y después el estar, para que no se camufle la realidad con la apariencia. Esto es, creo yo, lo que quieren las mujeres zamoranas cada año al acompañar a la Virgen de la Soledad. Y lo quieren por piedad, por buena vecindad y por sentimiento cristiano. La señora Tarsila, a sus 92 años curtidos de rebojos, sopas de ajo y tocino, sabía dónde tenía que estar. Como lo saben todas las madres y esposas cuando velan a un ser querido, aunque el cuerpo les pida un jergón donde reposar su fatiga y olvidar por unas horas su dolor. La señora Tarsila no quería olvidarlo, sino sentirlo, como las mujeres al pie de la cruz.