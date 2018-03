La falta de educación del político

La educación, la cortesía, el agradecimiento; esto es cosa de bien nacidos. La más elemental norma de convivencia, etc., etc., etc., nos exige que si queremos respetarnos a nosotros mismos, como a los demás, y no quedar como unos auténticos "borricos" y "creídos, de no sé qué", a saludar, al menos con un "adiós", a las personas que hayamos conocido, por ejemplo, de los estupendísimos cargos públicos que oficialmente desempeñemos, al menos "nominalmente"y cualesquiera que sea la naturaleza de la inmensa multitud que de los mismos existen.

El cobrar generosas retribuciones económicas provenientes de los sufridos contribuyentes, debiera de exigir, más si cabe, a tales sujetos, a dar ejemplo, en la calle al menos, de elegancia, de urbanidad, de consideración, especialmente, a la ciudadanía que con generosidad sin límites ha tratado de ayudarles, de colaborar en alguna medida en las competencias que tengan encomendadas, ofreciéndoles su escaso tiempo y sus muchos conocimientos y experiencias.

El casi ni mover la cabeza, "ni decir esta boca es mía", cuando se cruzan con personas conocidas, con las que han "despachado" para que tuvieran más elementos de juicio con los que ejercer las potestades que las urnas les han otorgado, por "gratia et amore", el "volver la cabezota", solo demuestra falta de "magisterio" de quiénes tendrían que demostrarlo, al menos, con la elegancia del saludo claro, sonoro y expresivo.

La soberbia, la altanería, el engreimiento, etc., en estos personajillos, pone, una vez más, de manifiesto la falta de preparación profesional, política y humana de la clase política en general, lo que se corrobora con las encuestas e investigaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas que ponen de manifiesto que es de los colectivos peor valorados del país y, que si no fuera poco, uno de sus problemas más graves; cuando se les elige, salvo los que votan en blanco lo cual es bastante aconsejable dada la catadura humana y personal de tal colectivo.

Menos mal que algunos no ejercen sus profesiones, porque si no pobres "educandos".

Sentimiento de aversión que causan estos "prohombres" de la provincia. Antipáticos, como menos y como mínimo.

Sancho de Moncada