El socialismo y los movimientos sociales

En las elecciones europeas que se han celebrado en los últimos años, aunque los resultados han sido diferentes, hay dos características comunes; la socialdemocracia ha perdido muchos votantes y determinadas formaciones populistas los han ganado.

Exponer que el populismo que ha surgido en la última década en Europa tiene soluciones a la carta para todos los problemas, es lo que leemos cada día en los medios de comunicación. No sé si se les vota como castigo a los programas socialistas y a los liberales de recortes, pero la idea de que algo pueden hacer para modificar el panorama político europeo actual ha penetrado en muchas capas de la sociedad, entre ellas la de los pensionistas. Para la lógica y la ciencia política esta actitud supone la entrada voluntaria en la incertidumbre, es decir, implica la decisión de sostener los riesgos de vivir en condicional, escoger una vida a la sombra de un "a lo mejor", un "quizá", en cualquier caso, le propinamos un severo correctivo a los partidos que nos gobiernan con métodos que no tienen en cuenta nuestras necesidades perentorias actuales.

¿Significa esto que la socialdemocracia europea está en fase de extinción? no lo creo y no lo veo, o no lo creo porque no lo veo.

Pero lo que ha ocurrido durante la última década es que las clases medias europeas han visto empeorar su estándar de vida y esta percepción ha alcanzado a los pensionistas españoles a los que el Gobierno del PP no les ha subido su pensión lo suficiente para compensar la pérdida del nivel adquisitivo en sus años de gobierno, mientras que en otros países emergentes asiáticos, India y China, y sudamericanos como Colombia y Chile, la situación económica de los pobres mejora. En nuestro caso, la automatización de la desigualdad ha creado un ambiente de hostilidad hacia los partidos que han gobernado durante los años del presente siglo. Lo que me sorprende es que en el fenómeno español la socialdemocracia lo trate como si fuera mundial. Mientras que en los países citados las familias que por primera vez tienen ingresos para cubrir sus necesidades y conseguir algunos ahorros no van a ser un foco de inestabilidad, aquí los pensionistas se han dispuesto a luchar por no perder el estatus social de clase media adquirido.

Cuando los pensionistas españoles han sacado de la manga la carta de la dignidad, el Gobierno del presidente Rajoy, visiblemente sorprendido, se ha apresurado a decir ¿cómo es posible que se hayan atrevido? Nosotros somos gente bondadosa proclive a hacer el bien. Pero los pensionistas hemos cambiado de mentalidad de forma transcendental y no queremos percibir la pensión como si fuera una limosna ni creemos que el Gobierno se comporte como si fuera una ONG propenso a apiadarse de los "pobres viejecitos", queremos envejecer con la dignidad que nos hemos ganado y ahora estamos dispuestos a defenderla con la misma tenacidad. No queremos que se nos admire por el coraje con que hemos luchado para ganarnos la vida, ni por los logros de bienestar que se han alcanzado en España. Pero no debe sorprenderle a nadie que ahora pidamos una pensión justa, y esto es lo que decimos los padres y abuelos sin doctorados en Salamanca o en Harvard.

De repente, los pensionistas se han convertido en los protagonistas sociales con más información y más conciencia de que sus derechos, que consideran inalienables, son una olla a presión para el gobierno actual que no tiene capacidad para satisfacer sus exigencias en un futuro próximo.

Según una encuesta de Metroscopia que he leído en los últimos días, el PSOE y Ciudadanos son los partidos que los españoles consideran que pueden garantizar las pensiones. En el último lugar está el PP, pero es el que gobierna porque ganaron las elecciones. Espero que los socialistas podamos elaborar un programa que sea más atractivo que ningún otro para los pensionistas.

(*) Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Peñausende