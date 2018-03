Desde la oposición

En clara referencia al Partido Popular, la socialista Carmen Calvo, y a propósito de la prisión permanente revisable cuyo establecimiento definitivo comienza a ser un clamor entre la sociedad española, ha dicho que "algunos partidos hacen política con el dolor de las familias". Si la señora Calvo lo dice. A lo mejor hay que echar mano de la hemeroteca para recordar lo que algunos de sus insignes compañeros de puño hicieron al respecto en el pasado. Algo muy parecido podría decirse ahora, a propósito de la última gran idea de Pedro Sánchez, pero a la inversa. El líder del PSOE ha pedido que el sueldo del Gobierno y los Diputados suba solo el 0,25% como forma de solidaridad para con los pensionistas españoles, tan depauperados en su mayoría. Está visto y comprobado que algunos partidos hacen política con la desesperación de los pensionistas.

No hay cataplines suficientes entre las distintas formaciones políticas del Congreso de los Diputados para hacer realidad esa medida. Ni uno solo, (y Pedro Sánchez no forma parte del mismo), se muestra dispuesto a semejante heroicidad. Ponerse al nivel de un pensionista medio tirando a bajo, de los muchos que nos han precedido a los demás y que ahora no ven recompensado en la medida de su esfuerzo personal y familiar, su trabajo de tantos años es mucho pedir a los políticos. En la oposición se dirige muy bien cualquier país, también éste sumamente difícil llamado España. Lo digo porque Sánchez ha asegurado que, en cuanto llegue al Gobierno, situará la evolución de las pensiones "conforme al IPC" y derogará el 0,25. Cuando llegue a esa meta que persigue denodadamente y no pueda hacer nada, ya nos encargaremos los demás de recordarle sus palabras.

Pues claro que nuestros pensionistas no pueden seguir siendo humillados con tan mísera subida, pero hay que ver qué bien ve don Pedro los toros desde la barrera. Hay que salir al ruedo a torear ese miura. Además, quién es el guapo que pide semejante sacrificio a los 62 diputados con piso en Madrid que, no obstante, reciben la dieta de alojamiento que les supone 1.823 euros al mes destinados a hoteles y comidas. Que se tomen un bocadillo de sardinas en la cafetería del Congreso. Nos saldrá más barato (lo pagamos los contribuyentes) y además las sardinas en aceite son ricas en 'omega 3'.

Habría que empezar por retirar las pensiones vitalicias que cobran, unos 80.000 euros, señores como José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, por citar dos ejemplares, perdón, quise decir ejemplos. Y, ya puestos, revisar las percepciones económicas que, a modo de subvención, reciben las grandes y no tan grandes centrales sindicales, las mismas que sacan a la calle a los jubilados, de forma gratuita, para que empuñen sus banderitas, haciéndoles una publicidad impagable que deberían abonarles por horas o por espacio ocupado en la vía pública.

Soluciones hay muchas, aceptables por parte de sus señoría, pocas o ninguna. De paso, se podría revisar el sueldo del gobernador del Banco de España, el que acusó a nuestros pensionistas de tener "casas propias" porque, a ver, este señor cobra 184.000 euros anuales. Y por seguir ahondando, habría que retirar de inmediato su pensión vitalicia a Felipe González quien a sus 73 años ha dicho que "hay que prolongar la vida laboral, que la gente se jubile más tarde para poder mantener el sistema".