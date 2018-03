El trigo y la paja

Tema tabú (bajo pena reputacional): examinar cuánto pueda haber de puritanismo mezclado, astutamente o de forma natural, en el actual tsunami del acoso. Todo tsunami es así, desde que toca tierra las aguas arrastran los materiales espurios más diversos. Proporciona, no obstante, un estribo perfecto el beso en la boca (casto) dado por la cantante Katy Perry a un concursante de 19 años, quien se sintió incómodo "porque quería que mi primer beso fuera especial". El joven descartó acoso, pero las redes sociales no. Pobre chico, pienso, incapaz de verse como víctima del puritanismo rampante, versión romántica. No niego, claro, el derecho a la castidad, pero que al menos sea ejercido como sacrificio, renunciando (en pos de otro hipotético), a un bien otorgado por la naturaleza o el Hacedor (según gustos). Habrá que empezar a usar escalpelo para separar el trigo de la paja puritana.