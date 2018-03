El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el inefable Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María, ya son ganas de ofender a los creyentes, ya son ganas de incordiar y dar la nota. Sus estrepitosos fracasos en la escena no le dan la notoriedad que le da su lengua viperina y siempre busca la notoriedad haciendo el mayor daño posible. No cae en la cuenta de que no hace daño quien quiere, si no quien puede. Así y todo la Asociación de Abogados Cristianos no ha querido dejar pasar la oportunidad de poner en su sitio, es decir, en el banquillo de los acusados, a este impertinente, lo definiré así por hacerlo finamente, caben muchos más apelativos.

No sé qué pretende este tipejo que da tanto asco a la mayoría como el que él dice sentir hacia la Justicia, la Ley y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a quienes provoca con sus comentarios carentes de razón. Y a quienes llama: "Sicarios del régimen borbónico franquista español". ¡Dios mío de mi vida! ¿Cuándo dejarán descansar en paz a Francisco Franco? Si no lo mencionan no saben mantener una conversación, una acusación o una defensa, da igual. Franco está presente. Por lo menos para los Willys Toledos y otros iguales o parecidos.

No sé dónde vamos a ir a parar. Como los Tribunales no endurezcan sus condenas y el Legislativo no sea más firme, esto se va de las manos. Adiós Ley y Orden. Yo no quiero vivir en un país donde todo valga para joder al prójimo, con perdón de expresión tan vulgar. No puedo entender que haya políticos o ejercientes de la política, que apoyen estas y otras cosas de igual calado. En esto los Podemos se llevan la palma. Menos mal que siempre nos queda Carolina Bescansa para salir en su cuenta de Facebook o de Twitter pidiendo perdón por las incongruencias de su partido.

¿Qué han hecho a este tipejo Dios y la Virgen María? Cuando no tiene con quien meterse se enzarza con ellos. Pero si Dios mandó a su Hijo, hecho Hombre, para sufrir un calvario insufrible y morir clavado en la Cruz con un único fin: redimirnos del horror del pecado. Para redimir sobre todo a los irredentos como Willy Toledo que le está dando un trabajo ímprobo a Dios. Este tío es incapaz de reinsertarse en la cordura, en la empatía, en la solidaridad, salvo que la solidaridad haya que ejercerla con Maduro y los Castro, es decir, con los sátrapas de la peor catadura que en el mundo son.

Lo fácil es dedicarle a W. Toledo iguales o parecidas palabras a las que él dedica al Gobierno, a la Corona, al Estado español, al Poder Judicial, a las Fuerzas Armadas, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la Iglesia española, a Dios y a la Virgen María, todos los que a él le dan "asco". Sólo que él, a los demás, nos da repugnancia, nos produce cansancio e incluso hartazgo. No obstante juzgue usted sus vituperios: "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso". Qué pena que no le dé una diarrea (vulgo cagalera) de carácter vírico y se ahogue en esa mierda que le sobra.