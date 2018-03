Crisis educativa

Nos encontramos de nuevo en el punto de partida. El pacto educativo se ha roto. Después de tanto trabajo por parte de muchas organizaciones y personas que han pasado por la subcomisión de Educación del Congreso, PSOE y Podemos se marchan. De nuevo la educación se va a utilizar como arma arrojadiza para obtener réditos políticos. ¿La culpa?, de todos los partidos políticos, aquí no hay buenos o malos? Todos son malos. Unos porque cuando tienen mayoría absoluta, aplican una ley en contra de toda la comunidad educativa (Lomce), en donde desaparece la participación de las familias en los centros escolares, se ponen unas reválidas, que suponen más trabas para muchos alumnos, y que en su preámbulo establece la competitividad entre los mismos, cuando es fundamental enseñar a nuestros jóvenes a ser ciudadanos del siglo XXI. Los otros porque se levantan de la mesa cuando se está jugando la partida, buscando excusas para no seguir. El próximo año hay elecciones?¿será casualidad? Cada uno que saque sus conclusiones.

Después de dos años de trabajo, con varias prórrogas de tiempo para pedir más informes y comparecencias, todo se rompe. El gobierno del PP ofrece un 3´5% del PIB en inversión para Educación. PSOE y Podemos exigen el 5% del PIB para seguir en la subcomisión de Educación. Son muchos millones de euros de diferencia; pero si no se continúa con el trabajo realizado, todo será papel mojado, y si alguna vez vuelven a sentarse, me temo que tendremos que empezar todo de nuevo. ¿Cuándo empezaremos a ser europeos y tendremos un pacto por la Educación, tal como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno? No nos quejemos luego de las estadísticas y ranking de nuestro fracaso escolar o el abandono temprano del sistema educativo, donde suspendemos estrepitosamente.

La financiación en educación es necesaria para poder desarrollarla, pero creo que es fundamental tener antes una Ley pactada y que dé seguridad en el tiempo a profesores, alumnos y familias. Que no estemos moviéndonos en el vaivén de los intereses partidistas. No entiendo esas leyes o normativas que salen adelante y luego no hay dotación económica, pero ahí están. Aquí todos los partidos, repito todos, tienen su "mea culpa", pero no pasa nada.

¿Y qué pasa con la EBAU en Castilla y León? Parece ser, según distintos informes, que los alumnos de Castilla y León tienen que realizar una prueba de EBAU, que si no es la más difícil de España, una de las que más. Llevamos denunciando y luchando esta injusticia desde hace años, junto a otra asociación formada por zamoranos de Asociación por un acceso a la universidad en igualdad, y las familias no son conscientes de lo que se juegan sus hijos cuando la realizan. Las familias nos esforzamos en apoyarlos emocionalmente, con nuestro tiempo en sus tareas diarias, o económicamente llevándolos a academias, para que obtengan las mejores notas posibles. Y después de 15 años estudiando se enfrentan a una prueba para acceder a la universidad- la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), de la que va a depender el poder acceder a la carrera que quieren estudiar y por tanto a su futuro laboral, en la que se encuentran en desventaja ante los alumnos de otras comunidades. Ejemplo de ello son los estándares (temas) en Historia que tienen que estudiarse aquí en CyL, "sólo son 97". En otras comunidades, como Canarias y Extremadura tienen que estudiar 37 y en Cantabria 25. ¿Esto es igualitario?, ¿el esfuerzo y tiempo a dedicar será el mismo?

Los alumnos, y también nuestro profesorado (muy importante), están hartos de esta situación, y este año están movilizándose para que se reduzcan los estándares al nivel de los de otras comunidades. No se puede permitir que salgan perjudicados y con notas más bajas, con la consiguiente dificultad de obtener plaza en los estudios universitarios con numerus clausus; impidiendo obtener plazas en las Universidades de nuestra Comunidad o poder acceder a carreras con notas altas, no pudiendo estudiar lo que deseaban o teniendo que irse a universidades públicas o privadas de otras comunidades, con el perjuicio emocional y económico a familias y alumnado, situación que se viene repitiendo año tras año, como es de conocimiento público, y por lo que estamos luchando para revertir.

Si esto no se cambia, este año afectará a los alumnos que tengan que hacer esta prueba, pero pensar que los que vienen detrás se encontrarán en la misma situación. Es un problema de todos.

Se han dado muchos pasos en este tema, pero no los suficientes. Desde la Federación se han seguido dos vías. Una, la de denunciar esta situación ante la Consejería de Educación de Castilla y León, para que tomen medidas y nuestros alumnos no tengan que hacer la prueba más difícil de toda España. El Consejero ha sido sensible ante esta demanda, y así lo ha manifestado en varias ocasiones, siempre haciendo guiños a los componentes de la comisión que establece los criterios de la EBAU en nuestra tierra, para que tomen en cuenta todo lo denunciado ante la opinión pública. La otra vía ha sido la de pedir solidaridad al resto de las Federaciones de España. En la organización nacional Ceapa, se ha conseguido que se cree una comisión sobre la EBAU, para poder hablar con el Ministerio de Educación, y establezca unos mecanismos que iguale la prueba en todo el territorio nacional.

Ya existen numerosos estudios y artículos donde queda demostrada la desigualdad existente. "Informe Manu", el informe titulado "Las Universidades Españolas, una perspectiva autonómica 2017" de la Fundación Conocimiento y Desarrollo de Barcelona, documento de 398 páginas donde se evalúan a todas las universidades españolas por autonomías, y el extenso artículo "Canarias brilla en la Selectividad y se hunde en la Universidad". Nadie puede decirnos que no nos basamos en algo palpable y comprobable.

Dos temas candentes, Pacto Educativo y EBAU, que afectan a nuestros hijos. Mucho trabajo y esfuerzo para obtener paupérrimos resultados, pero ahí seguiremos en defensa de ellos, porque son lo más importante en nuestras vidas.

(*) Presidente FAPA Zamora