El moderno confesionario

El smartphone es un objeto de devoción, de dominación, de sumisión. Un objeto digital de devoción. Sin duda, este aparato, como toda técnica de dominación, ha sido concebido para someter. En cuanto aparato u objeto de devoción funciona como el rosario. Ambos sirven para someterse a una devoción. El "me gusta" es el amén digital. Cuando hacemos clic en el botón del me gusta estamos sometiéndonos a a ser dominados, vigilados, escrutados, controlados, confesados. El Smartphone, no solo sirve para que nos vigilen, sino también como confesionario móvil.

Gerardo Seisdedos