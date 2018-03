Una cuestión de justicia

Y ahora? ¿Ahora quién es el que no ha escuchado a la calle? ¿Quién se ha quedado al margen de las peticiones de los españoles respecto a la prisión permanente revisable? Piensa la izquierda que derogándola están haciendo daño al Partido Popular y no se dan cuenta de que a los únicos a los que van a castigar es a las víctimas, a las víctimas y a sus familias.

En las últimas semanas España ha sido un clamor a favor de la prisión permanente revisable. Una condena que existe ya en la mayoría de países de nuestro entorno. Países gobernados por la izquierda y por la derecha, pero que en materia de seguridad saben qué es lo que hay que hacer con aquellos que hacen daño a los inocentes.

No se entiende esta traición de la izquierda a las víctimas si no es por su afán por querer ir en contra de Mariano Rajoy y de su Gobierno. Es una lástima que, pese a haberlas, no se hayan alzado voces dentro del Partido Socialista lamentando el error de derogar la prisión permanente revisable. Por desgracia, parece que prima el hecho de querer destruir antes que el de legislar en favor de aquellos que han sufrido en primera persona un crimen.

La prisión permanente revisable no es un acto de venganza como se ha querido vender desde la izquierda española. La prisión permanente revisable es un acto de justicia que no entiende de ideologías y que únicamente atiende a criterios razonados que ya se aplican dentro de la Unión Europea.

Pero si lamentable ha sido la actitud del PSOE y de Podemos en este asunto, no nos olvidemos de la postura de Ciudadanos. Un partido que se está convirtiendo en la veleta de la política española. Su posición ha ido dando bandazos desde hace varios meses sólo interesado por cómo iban las encuestas.

Sinceramente, es una pena que hayamos tenido que asistir al espectáculo que en esta semana se ha vivido en el Congreso de los Diputados. Sobre todo, por las familias de víctimas como Diana Quer, Mari Luz Cortés o del pequeño Gabriel. Tres casos que nos siguen conmoviendo por su crueldad y que vivimos como si fueran propios.

La izquierda no escucha a la calle. Ni la escucha ni entiende a la sociedad española que quiere sentirse protegida ante los criminales. Nos duele en el Partido Popular ver cómo se ha aprovechado algo tan serio para pretender hacer daño al Gobierno de España. Hace falta altura de miras en las bancadas de la izquierda. Hace falta mayor responsabilidad. Y, sobre todo, hace falta tener empatía con las víctimas.

Es en ellas en las que piensa el Partido Popular. Porque su dolor no puede verse aumentado si ven cómo el asesino de su hijo, de su hermano o de cualquier otro ser querido está en pocos años pisando la calle por la que ya no pasean Mari Luz, Diana o Gabriel.

José María Barrios Tejero

Diputado del PP por Zamora