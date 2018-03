Decía el filósofo moravo Husserl que el término epojé -reformulado respecto a la connotación de epokhé que acuñaron los escépticos griegos- se asemejaba a salir de un estado de alienación para tomar conciencia; o sea, un "darse cuenta". Se entiende que es algo que parte de la reflexión para poner entre paréntesis lo cotidiano. Un otear desde otra realidad. Pues algo así me pasó el otro día, cuando me disponía a pagar un té en una famosa franquicia de las grandes ciudades -de esas que sirven el café por castigo- e iba a dejar las monedas sobrantes en un cubito de plástico transparente. Abundaban las de 5 céntimos. Los supuestos receptores eran enfermos de cáncer. En ese momento, hice epojé y pensé, ya no en las vidas, sino en las realidades. De pronto, me sorprendí entrando en el mundo de Alicia a través del espejo. La vida y sus esferas son infinitas, los estados también -sobre todo si hay algún tipo de vinculación a alguna esperanza religiosa-, pero las realidades, a veces demasiado tangibles, marcan diferencias, nunca mejor dicho.

Las preguntas comenzaron a asediarme en esa realidad en la que entré y conseguí, durante un buen rato, mantenerme al margen de la cotidianidad que me anegaba. Un chico comenzó a preguntarme si el té que me había servido me pertenecía, pero yo lo escuchaba desde muy lejos, aunque al final asentí y me lo llevé. Me senté. Me cuestioné un sinfín de preguntas? ¿Quién habría puesto esa cajita ahí? ¿Había sido demagógico echar las monedas sobrantes? ¿Quiénes serían los supuestos receptores y qué estarían haciendo? A esta última pregunta me contesté que, quizá, los receptores podríamos ser cuantos allí estábamos de ocio pues, aunque sea especialmente duro decir esto, muchas veces las aportaciones a la ciencia de hoy son el resultado de años de investigación y el cáncer se da mucha prisa. A veces, demasiada. Al final deduje, vean ustedes, que lo que había hecho era invertir dinero en salud futura.

Volví a mirar a mi alrededor, esta vez, deteniéndome un poco más en lo que veía. Me di cuenta de que mi realidad era otra, muy diferente, de la que me había absorbido. Mi lucha por la supervivencia -para la que estamos diseñados genéticamente- no se situaba en el mismo rango de pugna que en otros casos. De pronto, me asaltaron una serie de analogías mentales. Algunas las veía, otras las pensaba. Eran analogías de contraste. Comencé: por un lado, estar bajo la cálida luz de la cafetería (sobre marketing no hay nada escrito) o, por el otro, bajo los alógenos de un hospital; beber un sorbo de café y disfrutar en la inspiración del olor que exuda el humo, o recibir un poco de químicos aguja de metal mediante; quitarte la bufanda, los guantes y el abrigo, o ponerte un gorro frío para que el pelo vuelva a salir; contemplar las manos unidas de una pareja que, sonriendo y besándose, se prometen amor eterno, o imaginar una mano que se extiende a otra para que esta última se agarre a la vida. Ya ven? Las realidades. En lo único que percibí que las situaciones llegaban a imitarse fue en que unos se levantaban de sus sillas para que llegasen otros. Pero las realidades, no nos llevemos a engaño, son distintas. Abruptamente, rompí conmigo mismo. Y lo hice porque el caudal de la vida me dice que hay que seguir, inexorable e inevitablemente.

Escribió Juarroz que, tal vez, pensar en un hombre se parece a salvarlo, y yo, sin embargo, no creo estar salvando a nadie. Ni con dinero sobrante, ni con pensamientos. Pero, si algún día me quedo sin dinero y no puedo colaborar, por lo menos, espero mantener la capacidad empática ya que, aunque eso no salve vidas, por lo menos salva interiores en ruina. La verdad es que no dejo de cuestionarme cómo, en un mundo en el que reina el spectare (espectáculo) y no nos cuidamos de esta mirada social más voyeur e irrespetuosa que nunca, sigue habiendo gente en los márgenes. Y no solo me refiero a enfermos. Por eso, mientras pensemos o nombremos, habrá luz en el margen, e incluso, podremos evitar aquello que decía el genial sociólogo Baumann de que "nunca hemos estado más conectados entre nosotros y a la vez más solos".

Una vez, pregunté a una nenita que si se había fijado en una bandada de pájaros que nos sobrevolaban formando una V. "Sí"-me dijo. "Lo hacen porque el pajarito que va primero lleva un hilito transparente en el pico y así puede ayudar a avanzar a los otros, que van más cansados?". Me pareció una respuesta que superaba, en todo, a cualquier otra explicación. Quizá valga la pena apelar a la imaginación de esa nena y ver a nuestra sociedad dispuesta en V con un hilito en la boca, como esa bandada de pájaros. Y volando alto. Muy alto.