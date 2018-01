La Casa de los Pobres en la calle San Pablo

Se cumplen ciento cuarenta años desde que comenzó a funcionar en Zamora aquel Asilo de Ancianos que se instaló en dependencias del que había sido el antiguo convento de San Pablo, que con la desamortización pasó a ser de propiedad privada. Una generosa donante, que siempre ocultó su nombre, cedió a las Hermanitas de los Pobres, una Comunidad de procedencia francesa, posiblemente descendientes de Santa Luisa de Marillac, los locales donde se inició el mantenimiento y cuidado de los ancianos pobres hasta el año de 1972, cerca de cien años atendiendo en Zamora a aquellos ancianos desamparados.

Cuentan las monjas que en la actualidad atienden el Hogar "Reina de la Paz", que ellas relevaron a "las francesas" en aquella fecha, 5 de mayo de 1972, y permanecieron en el edificio de la Calle San Pablo hasta el 24 de noviembre de 1976 que se trasladaron a las nuevas instalaciones de la Calle Hernán Cortés.

Aquella "Casa de los Pobre" de la Calle San Pablo, desapareció bajo la piqueta del derribo y hoy se levanta en su lugar el conjunto residencial "Las Flores".

Según indica don Cesáreo Fernández Duro, en sus Memorias Históricas de la Ciudad de Zamora, el Asilo que se instaló en la Calle de San Pablo en 1878, comenzó a funcionar gracias a las donaciones del pueblo zamorano y la muy importante aportación de la Compañía de Ferrocarriles que contribuía con el producto de los billetes de andén.

Esto me trae a mi memoria aquel portero, de grandes mostachos, el señor Tomás, que vivía en el barrio de Fuentelarreina, y que siempre estaba a las puertas de la Estación con las tenacillas en la mano dispuesto a picar los billetes que cada cual había de presentar, porque si no lo llevaba, no se podía pasar al andén, aunque solo fuera para ver la llegada de los trenes.

Las Hermanas de los Ancianos Desamparados que ahora cuidan de las personas mayores en el Hogar "Reina de la Paz" , son las descendientes de Santa Teresa Jornet, de la que se cumplen ciento setenta y cinco años desde su fecha de nacimiento. Había nacido en Aytona (Lérida) el 9 de enero de 1843 y fundó la Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados en 1872.

A finales del siglo XIX, en los tiempos de la Restauración, eran muchos los pobres que pululaban por las calles de las ciudades españolas. No se conocía el Estado de Bienestar actual, no había reconocimiento de los derechos sociales, y por tanto era la Iglesia la que tradicionalmente practicaba la caridad a través de hospitales, la distribución de la "sopa boba" y limosnas. Había que esperar a que el Estado interviniese en esta materia, cuando se creó la Comisión de Reformas Sociales, según Decreto de 1883. Luego llegarían las pensiones de jubilación que en pleno auge del Estado del Bienestar se nos están quedando cada año que pasa más precarias para alcanzar una subsistencia digna.