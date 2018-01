Una batalla para la historia

Desde la imponente altura de las murallas de la urbe leonesa de Zamora, la visión del campo exterior, en la madrugada del día 10-1-1809, tenía que ser tremendamente impactante, viendo ante sí el despliegue bélico de un ejército francés, proveniente del este, que rodeaba la ciudad y copaba todos los caminos de salida de la misma.

Los casi 8.000 habitantes de Zamora, en el comienzo del Siglo XIX, seguramente no habrían contemplado, en toda su vida, una ambientación bélica de tales magnitudes y menos aún, por circunstancias sobrevenidas, que ellos eran el objeto mediato de tal atención, ¡de tal y tan singular atención !, de índole militar.

La tales circunstancias que afectaban a los zamoranos ya se conculcaron en los días anteriores al día 10 de enero, pues no en vano, el anterior día 5 del mes, y a raíz de informaciones/averiguaciones/contactos -.-.seguramente focalizadas en los últimos días del año viejo (¡menudo año el de 1808!) -.-.que habían llegado hasta la ciudad, sobre presencia cercana de tropas francesas (avanzada de) en el pueblo de Monfarracinos del Pan, provenientes de la Comarca de Tierra de Campos Góticos, y que en escaso número vivaqueaban en el municipio, se organizó una partida voluntaria ciudadana que efectuó un golpe de mano en el lugar con éxito completo.

Después de aquello, y de forma mediata el día 6, vino la tragedia de la Batalla de Villagodio, el día de Reyes, donde ante un mayor contingente (se citan del orden de 2000 soldados franceses) de enemigos y plenamente organizados [ la Brigada del general Maupetit ], la aguerrida formación zamorana, de apenas unos 800 voluntarios (dirigida por el comandante retirado Agustín Manso), y desprovistos de material bélico de artillería, dejo sobre las proximidades del cauce del río Valderaduey (que les había servido de parapeto), la trágica cifra de 130 muertos, y una ristra abundante de heridos.

Los relatos nos cuentan que, en el mantenimiento defensivo del cierre de las Puertas de la Murallas (que las más próximas serían Puerta Nueva, Puerta de Santiago, Puerta de San Torcuato, y tal vez la Puerta de La Feria), los heridos de la Batalla de Villagodio fueron izados por medio de maromas, en la tarde y noche del día 6 y madrugada del día 7, hasta lo alto de las murallas, para ser atendidos dentro de la ciudad. Ello da, por una parte, amplia idea de la situación de cercamiento a que se encontraba sometida la ciudad leonesa de Zamora por las tropas francesas, pero también nos dice, por otro lado, sobre la falta de sintonía entre la dirección oficial de la ciudad y el pueblo llano de la misma, y que, hilando el razonamiento anterior, se pudiera querer trasmitir tal disintonía hacia los invasores.

No tenemos otro relato que aquel que sitúa, en la mañana del día 10-1-1809, a las tropas francesas ir al asalto de la ciudad de Zamora, ni de los preparativos del mismo que, de forma generalizada, se hacían después de un bombardeo artillero masivo, ya que la más mínima precaución del ejercito atacante sería contar con las máximas garantías para sus destacamentos de zapadores. Lo que si narran los relatos de tal hecho de armas es que la ciudad de Zamora, desprotegida de artillería propia, fue tomada al asalto.

La ocupación francesa de Zamora, se produce en el invierno de 1809, después de dos hechos de armas previos y por la característica militar de ser tomada por los adversarios, de forma fehaciente, la maniobra militar del cerco de la urbe y la planificación logística de un estratégico asalto, que lograr entrar, por la acción artillera francesa, en esta urbe leonesa a través del decaimiento defensivo, por bombardeo sobre la Puerta de San Pablo.

Está ambientación del 10-1-1809, ubica a la ciudad leonesa de Zamora entre aquellas poblaciones que: (a) fueron cercadas por el ejército invasor francés durante la Guerra de la Independencia, (b) no capituló-..- no existe constancia de tal hecho-.- (c) no fue doblegada por el cerco de cuatro días-.- no costa que parlamentase con el enemigo-.-, (d) fue tomada al asalto.

Recordar la Zamora del comienzo del año 1809, de aquel invierno, de los sufrimientos que debieron pasar nuestros antepasados, de sus muy importantes hechos luctuosos con las pérdidas de tantos familiares y convecinos, que seguramente sobrepasaran, en el computo de todos los hechos bélicos, los cuatro centenares, es también un modo de hacer presente, ahora en nosotros sus descendentes, su memoria, que es nuestra raíz histórica, y también, claro está, de situar en el balance del relato historiográfico lo que ellos hicieron, la forma como lo llevaron a efecto y la manera como se implicaron en la común defensa del solar patrio.

Estamos ahora a 10-1-2018 y sabemos, ¡lo sabemos todos!, lo que hay en el ambiente general de España, por eso consideramos importante, ¡muy importante!, el hablar de la Zamora leonesa del 10-1-1809, donde unos pocos de los nuestros, de nuestro definido aquí, dieron ejemplo público que sirvió para entonces y que, en nuestro criterio, ha permanecido en el tiempo, y por ello ¡, y con ello!, también sirve para hora.

Sean loas y glorias de expreso reconocimiento hacia la ciudad leonesa de Zamora, por tal y tan concreto patriótico manifiesto ejemplo público, de los ciudadanos zamoranos del día 10-1-1809