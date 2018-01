Praxis sin filosofía

Yo no creo que Pablo Iglesias haya desaparecido, lo que pasa es que cuando sólo te ves ganador no te explicas por qué pierdes, y así no puedes salir a explicarlo. De tener formación marxista sabría que nunca lideró un movimiento revolucionario, sino una protesta social contra los efectos de la crisis, y al ceder en parte esos efectos cede la protesta que lideraba. Distinto sería de haber aprovechado las condiciones objetivas de ayer para organizar las subjetivas, construyendo un movimiento, un ideario, una estrategia y un programa, reciclando la protesta en causa política. Pero no lo hizo, confiado en que la fuerza de la marea haría por sí sola el trabajo, sin falta de remar. La táctica sólo funciona cuando hay estrategia, y ésta cuando hay ideología; sin ellas lo que hay es tacticismo, o sea, andar de aquí para allá creando bulla. Pan de votos para hoy y hambre para mañana.