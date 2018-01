Lo que no se ve

Solo en este país tan pendular en el que no llegamos o nos pasamos, o somos los peores o los mejores, o los que más o los que menos, existen unos canales de televisión que salvo excepciones concretas casi nadie contempla, y que resultan sin embargo las más caras, y que encima pagan los contribuyentes con sus impuestos. Son las televisiones públicas, un invento que aparte del ente nacional RTVE, se repite prácticamente en todas las autonomías, que disponen del medio como un juguete y un escaparate para sus intereses políticos - ahí esta el caso del adoctrinamiento independentista que lleva a cabo impunemente la televisión de Cataluña -lo mismo que disponen de réplicas que igualmente salen del bolsillo de la gente, de teóricos defensores del pueblo, consejos consultivos y demás mandangas con los que los partidos en el poder benefician a los suyos.

En Castilla y León nos tiramos décadas asegurando la Junta que era la única comunidad que carecía de televisión publica, junto con alguna otra. Pero el disco rayado dejó de escucharse cuando se adjudicó un servicio de televisión privada para la región que, casualmente, fue a recaer en dos constructores, ambos por cierto con líos con la justicia por casos, presuntos o no, de corrupción. Desde Valladolid sacaba pecho el presidente Herrera pregonando que con esta tele para consumo interno, no se derrochaba un dineral como ocurría en otras comunidades, empezando por la de Madrid, la catalana, la vasca o la andaluza, por citar a las que tienen alguna audiencia confirmada, según los registros. Pero no era ni es realmente un medio privado, como se pretende, pues vive de la generosa subvención, unos 25 millones de euros anuales, que la Junta le concede a cambio de sus servicios. Por sentado se da que es un canal que nadie ve. Sobra, por tanto. Las cuotas habituales de share de TVCastilla y León, apenas si superan el 1 por ciento, con lo cual ya queda dicho todo, y se aprecia lo caro que resulta el asunto. Sus espectadores acostumbran a ser los propios políticos, cuando hay algo en lo que aparecen, y sus familiares más directos si acaso. Y poco más porque el resto de la programación de estas televisiones no son más que refritos, viejas películas de saldo, y espacios de escasas calidades.

Porque lo de de que nadie las mira no es una exageración, qué va. En la noche de fin de año, cuando las famosas campanadas, la TV pública autonómica tenía una audiencia del 0,0%, un cero técnico en su propio argot. O sea, que no les veía ni su madre. Claro que tampoco era para animar a ello, pues ofrecían las campanadas de fin de año enlatadas y grabadas en un pueblo de Soria. Toma ya. Como para competir con las desnudeces de Cristina Pedroche. Explican desde el medio que esa medición solo significa que ninguno de los 300 aparatos que registran las audiencias de la región tenía sintonizada la TV de la Junta. Y si ni siquiera los de los audímetros lo ven, no se sabe quien lo pueda ver. Tal vez, la oposición, siempre tan callada en Castilla y León, tenga algo que cuestionar al respecto aunque solo sea para salir ante las cámaras, que es de lo que se trata.