El vocabulario y los oficios de antaño

Hace unos días, de forma accidental, leía un artículo referente a los oficios y profesiones de antaño, y sinceramente me llamó especialmente la atención, al poder comprobar cómo en unas pocas décadas se han perdido multitud de oficios y profesiones artesanales que, desgraciadamente no se van a recuperar.

La pérdida de estos oficios y profesiones ha traído aparejada la desaparición de un amplio vocabulario, de uso diario, hasta hace pocos años, en el mundo rural.

Los jóvenes actuales desconocen los oficios y profesiones que eran habituales en el mundo rural, como los guarnicioneros, que eran las personas, que con gran destreza ene l manejo del cuero y de las pieles , hacían los collerines, los collerones, las albardas, las cabezadas, cabezones, aparejadas, sillas, cinchas, baticolas y cubrecolas, etc... para colocar en el ganado mular y caballar dedicados al trabajo.

El cuidado del ganado exigía la existencia de profesiones como la de esquilador, herrador, y todo el vocabulario propio de sus actividades. Los esquiladores eran auténticos maestros en el manejo de las tijeras, haciendo dibujos y cenefas en so animales.

Los herradores, eran los profesionales que arreglaban los cascos de los animales, y previamente a realizar su trabajo, tenían que trabar al animal, colocándole las trabas , bien de cuerda fuerte o de cadena, existía también, para sujetar a los animales que ofrecían mayores dificultades, un instrumento que se colocaba en el morro de la caballería llamado acial, consistente en dos trozos de madera dentada unidos en uno de los extremos por un gozne de metal y el otro extremo se unía mediante una cuerda para darle presión, existía también el potro, que era un artilugio de madera, con unas conchas de cuero para sujetar a la caballería y poder herrarle, manejando las cuchillas, las largas tenaza y los clavos de herrador, que se caracterizan por su forma especial, al terminar en una gran cabeza, que se ajustaba al hueco de la herradura ; para colocar bien la herradura sobre el casco, tenían que igualar los cascos del animal con las cuchillas y el pujavante.

Hemos hablado de los guarnicioneros y los esquiladores, recuerdo al Sr. Ambrosio, guarnicionero de Fuentes de Ropel y al Sr. Hermelo, el esquilador, también de Fuentes, que iban por Valdescorriel, a realizar su trabajo.

Por la época del año en la que estamos, me vienen a la memoria, los matarifes que, eran quienes mataban los cerdos y los destazaban; no olvidemos que la matanza del cerdo, en el mundo rural, era " día festivo ", e incluso , he ido contar que los niños, estaban dispensados de ir a la escuela ese día, bastaba decirle al maestro que su padre había matado el cerdo. El cerdo era un animal cuasisagrado en el campo, pues, significaba tener asegurado el cocido para el año.

La alimentación de las personas y animales exigía la existencia de otra profesión que existía prácticamente en todos los pueblos que era la de molinero, persona encargada de moler el trigo y la cebada, el trigo para hacer el pan y a cebada para hacer el pienso que, servía de alimento de los animales.

En todos los pueblos existía un herrero, que trabajaba en la fragua el hierro a golpe de maza, en el yunque, haciendo auténticas obras de arte en rejerías, cerraduras, y todos los útiles destinados para la casa y la agricultura, amén de su reparación.

No podemos olvidarnos de los carreteros, que hacían los carros de mulas, bien de pareja o bien de varas, posteriormente llamados de goma, porque sus ruedas dejaron de ser de hierro y madera, y pasaron a ser de goma, y posteriormente hacían los remolques; los no tan mayores también se acordarán de los trilleros, que venían de Cantalejo ( Segovia ), a vender sus trillos a la Feria de Valderas, y a continuación se pasaban por los pueblos a empedrar los trillos con las piedras de silex, agolpe de mazo, haciendo su vida en los casetos de las eras.

Recordarán a los cesteros que hacían los cestos y talegas para la vendimia. .

Quienes hemos vivido esa época hemos de hacer un esfuerzo para que los más jóvenes no ignoren que hasta hace pocos años, sus abuelos y sus padres, vieron una vida totalmente distinta a la actual, en cuanto a sus trabajos, y el vocabulario utilizado en las relaciones laborales y sociales, pues, no podemos olvidar aunque solamente sea por cultura que hemos de conocer y procurar no olvidar ese rico vocabulario utilizado por nuestros mayores.

Sirvan estas líneas de homenaje a los profesionales y profesiones de antaño y su vocabulario.

Pedro Bécares de Lera