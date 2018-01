¿El tiempo es oro?

Ya que en esta semana cambiamos de agenda, de almanaque, de calendario de cocina y hasta de Zaragozano - cómo recuerdo a mi suegro repasando la predicción meteorológica en ese cuadernillo naranja - no puedo evitar preguntarme por el paso del tiempo. Me ha inquietado siempre, últimamente más, será porque cuando me paro a pensar en el último año mi conciencia lo comprime demasiado. Me parece que transcurrió muy rápido. Debo estar en esa edad en la que todo pasa velozmente. "Se me pasó el año volando", solemos oír estos días de balance, sobre todo a las personas de cierta edad. Si preguntamos a cualquier adolescente, nos dirá que vaya asco de año, no se terminaba nunca, como si tuviera urgencia de que los acontecimientos fueran más deprisa. Vivir nos enfrenta indefectiblemente a preguntarnos por lo pasado, a evaluarlo y a planificar lo venidero. En el ahora, el presente, fundimos el pasado y el futuro. Lo hacemos desde la edad que tenemos, desde lo vivido, contando cada uno con su bagaje, más o menos honorable. Enfrentamos el porvenir con unas u otras expectativas. Nuestra memoria nos dará la medida de nuestras esperanzas. Debemos recordar qué hicimos y cómo, ahí tenemos la medida de nuestras posibilidades. ¿Aprovechamos el tiempo? ¿Somos mejores personas hoy que ayer?

La vivencia de la "duración de las cosas sujetas a mudanza", como define tiempo la RAE, es diferente en cada persona; aunque todos nos guiamos por otra medición común, mecánica, la del tiempo compartido con otros a nuestro alrededor. Estamos ante una de las más célebres paradojas en que se desenvuelve la vida humana. Lo expresó muy bien el filósofo francés Bergson hace casi un siglo: "Nuestra duración no es un instante que reemplaza a otro instante; en este supuesto no habría nunca otra cosa que presente, y no una prolongación del pasado dentro de lo actual. La duración es el progreso continuo del pasado que va royendo lo por venir y se va hinchando a medida que avanza". Tenemos percepciones que van más allá del mero realismo científico, contamos con un reloj interno cuya maquinaria no es suiza, pero sí por completo original, sumergible y conectada con la vida auténtica. Esta ha de sincronizarse con los horarios de las otros pues compartimos mundo. En este punto de encuentro es donde comienzan los problemas, muchas veces no podemos adaptarnos al reloj de los turnos en el trabajo, no dispusimos del tiempo necesario para resolver una situación personal o profesional o nos empujan con programas laborales o educativos que no respetan los ritmos de aprendizaje de las personas. No me gusta encontrar cada año en segundo de bachillerato las ansiedades y angustias de final del curso. Mi alumnado enfrenta en un mes pruebas decisivas para su futuro, exámenes finales del curso y dos semanas después la Selectividad. Creo que estamos equivocados, es una mala manera de organizar un proceso crucial en la vida de nuestra juventud. En Finlandia, Noruega o Suecia, tienen un plan más respetuoso con los jóvenes estudiantes. Durante el bachillerato deberán cubrir los objetivos programados en las diferentes materias, cada uno se organiza y se matricula de aquello que se sienta capaz de sacar adelante. Además, antes de ir a la universidad deberán pasar por un puesto de trabajo al menos durante medio año. Les dan tiempo y se respetan sus ritmos de trabajo y estudio.

En España se reconoce la diferencia, pero la administración pública nos trata como a clones. Todo el mundo hará lo mismo y al mismo tiempo y si no serás un fracasado. Nos hablan de ser emprendedores, de tener pensamiento propio y crítico, pero hacen con sus leyes lo contrario. Nos quieren uniformemente acelerados. Aprueba el curso, preséntate a la Selectividad, prematricúlate en varias carreras, aunque no sepas si te gustan, aunque no sepas ni quién eres. Decide, da igual qué. Así andamos, al borde de la neurosis.

Dejemos que la frase hecha "el tiempo es oro", sea contestada y refutada. ¿De qué tiempo hablamos? ¿del que dedicamos a dormir, a comer o a trabajar? ¿del que mide el reloj o del que he disfrutado leyendo, paseando o viendo una película? Por cierto, así se llamaba un célebre concurso de finales de los ochenta. Había que contestar rápido para obtener más pesetas. Era muy digno por su formato cultural, muy respetuoso con los concursantes y con los espectadores. Contaba con un maravilloso presentador ya fallecido, Constantino Romero, de voz inconfundible -doblaba a Clint Eastwood- y de trato exquisito. Cuando participé en su concurso disfruté de una experiencia inolvidable. Entonces sí que comprobé que el tiempo era oro, pero la vida no es un concurso de televisión.