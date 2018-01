Fiebre de fin de año

El tiempo se acaba, siguiendo su inexorable ritmo, en una carrera vertiginosa que hace que, cuando te quieres dar cuenta, ya ha caído otra bola más del carillón del reloj de La Puerta del Sol, de Madrid. Y con esa disculpa de que va a empezar un nuevo año, y que no se sabe como va a resultar, la gente ha tratado de sacarle a los últimos días el mayor jugo posible, yendo de comilona en comilona, bien con los amigos de toda la vida o con los compañeros de trabajo, y hasta con los propios cuñados, esos familiares de segunda división que el tópico sitúa en la órbita de los listillos, de los que pretenden destacar siempre en la mesa de Navidad, de Nochevieja, y de todas las mesas que se les pongan por delante.

Y en esa dinámica basada en el principio de lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana, hemos hecho y dicho cosas diferentes a las del resto del año. Así, muchos hemos comprado lotería de Navidad, e incluso del Niño, aunque no lo hagamos habitualmente, más que nada por si les tocaba a los compañeros de oficina y nos quedábamos con cara de pánfilo. Otros, han aprovechado la ocasión para hacer, o para hacerse, algún regalo, ya que estos días permiten que no se note demasiado.

Hay quien, incluso, ha pergeñado la lista de propósitos a poner en práctica en este nuevo año, recién comenzado, que, por otra parte, es la misma del año anterior, y del anterior al anterior, y que, por una u otra causa, nunca llegamos a poner en práctica. Y es que los humanos somos de esa manera, no nos cansamos de repetir errores y aciertos, de ser más conservadores que el pan de centeno, y menos original que los huevos fritos; y si no, que se lo pregunten al Zangarrón, al Tafarrón, al Zamarrón o a la Filandorra, y demás mascaradas de invierno.

También en el mundo de la política, sobre todo en ese espacio donde se practica, con toda naturalidad, el travestismo, suceden estas cosas, o incluso otras más controvertidas, como la práctica de la transexualidad de las ideas -suponiendo que las ideas tuvieran sexo- y también el vanagloriarse de ser heterodoxos del pensamiento, cuando, al fin y a la postre, son más ortodoxos que el Concilio de Trento.

Si hiciéramos un repaso de las noticias que han saltado a la luz los últimos días de 2017, observaríamos que, una vez más, la fiebre de fin de año ha vuelto a afectar a las entendederas de algunos, alejándose de la fiebre del sábado noche, lo que hubiera sido más propio dadas las peculiaridades de estas fechas. Así veríamos cómo, en plena catarsis febril, un independentista catalán, pedía que actuara de oficio el "Comité Antiviolencia en el Deporte" contra Sergio Ramos -jugador del Real Madrid- por haber dicho, a propósito de un codazo que le había propinado a su colega Suarez del F.C.Barcelona, que "en Barcelona dirán que tengo que ir a la cárcel con Puigdemont"; afirmación, por otra parte, nada descabellada, ya que es cosa de días o de meses que el citado Puigdemont dé con sus huesos en algún centro penitenciario. Y es que, la fiebre de fin de año hizo que al citado político catalán le saltaran los plomos de la sensatez, y que sus neuronas describieran trayectorias erráticas, ya que, con anterioridad, había dicho que las pitadas al himno nacional o al Jefe del Estado, no había que tenerlas en cuenta, porque se inscribían en una simple manifestación de la libertad de expresión, la misma que ahora le negaba al afamado futbolista.

A la señora Colau, a la sazón alcaldesa de Barcelona, se le olvidó felicitar la Navidad a sus paisanos, cosa que no le ocurrió cuando se celebró el Ramadán. No se sabe si, en esta ocasión, fue cosa de la memoria o una argucia más para conseguir ser noticia.

IU de Madrid no se olvidó de felicitar estas fiestas, pero, eso sí, utilizando la imagen de un árbol de Navidad ardiendo. Y como no se han molestado en explicar que querían decir con eso, la gente se ha quedado tan ojoplática como cuando ve un cuadro, pretendidamente abstracto, en el que cada uno lo interpreta como mejor le parece.

Y desde el duro "exilio" belga, el que fuera President de la Generalitat de Catalunya, el "ex", más "ex" de todos los "ex", ha soltado, una vez más, aquello tan manido de que "Catalunya vive un estado de persecución". Y es que, o se le han acabado las ocurrencias o simplemente no da para más, ni tampoco para Más, aquel otro "ex" que daba la matraca con la misma muletilla.

Así que, enhorabuena a aquellos que hayan optado por vivir la fiebre del sábado noche, huyendo de la fiebre de fin de año. Y tranquilidad y buenos alimentos para quienes siguen obedeciendo las consignas de Arias Gonzalo.

¡Feliz año a todos!