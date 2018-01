La campanada

P ara algunas cadenas de televisión patrias, la importancia de las campanadas de fin de año reside fundamentalmente en la vestimenta o ausencia de vestimenta de sus presentadoras o en hacer cuanto más chabacano, mejor, ese momento al que debiera dársele otro tono. En eso me encante el empaque de RTVE. La pareja perfecta la siguen formando Ramón García y Anne Igartiburu. No hace falta desnudarse, no hace falta mostrar más de lo debido o aconsejado, por muy nochevieja que sea, no hace falta caer en la ordinariez constante y tampoco hace falta crear un numerito coral para realizar un trabajo profesional. Y al decir profesional me refiero a correcto.

Lo de Cristina Pedroche ya sabemos que es el desnudo integral. Con lo que las mujeres han luchado también en la tele por hacerse un hueco más allá de la belleza física, más allá del cuerpo que tanto ha atraído siempre a directivos de todas las cataduras, para que ahora venga a dársele la razón a quienes consideran a las mujeres poco menos que adornos, poco menos que objetos de deseo. Cristina Pedroche estaría guapa a rabiar, vestida de cualquier forma, porque es un bellezón, por lo tanto no se entiende ese alarde anual por mostrar sus encantos.

Lo de Tele 5 con los "elegidos" de "Sálvame" fue penoso, como penosa fue la actuación de Jorge Javier Vázquez. No se puede extrapolar el programa que a diario hace esta gente a la retransmisión de las doce campanadas. Como no estaban en horario infantil, el desmadre parecía permitido.

La clase que demuestran Igartiburu y García es lo que hay que colocar al frente de una retransmisión que cuenta con multitud de seguidores. El gato al agua se lo llevó la primera de TVE, como no podía ser de otra forma. Público hay para todo. Incluso "Sálvame" tiene el suyo. A pesar de que se empeñan en contarnos que son los más seguidos, que son los más vistos, que concentran al mayor número de telespectadores, no hay que hacerles mucho caso. Inflan el globo cosa fina. Luego la realidad es otra muy distinta. Lo que no se entiende bien es que nadie confiesa abiertamente ver ese programa que cuenta con los peores adjetivos y que luego hay quienes no se lo pierdan una sola tarde, incluidos los "De luxe".

En lugar de "Las Campandas" algunas teles se empeñaron en dar la campanada. No sé si lo consiguieron ni me importa. Sí creo que las mujeres que trabajan en las teles patrias deberían ser más exigentes a la hora de aceptar ciertos encargos, ciertos trabajos. Y eso que en alguna que otra cadena se ha iniciado una especie de rebelión, por las condiciones de trabajo que las afectadas consideran "abusivas". Hay que ser firmes con las convicciones personales. También en un clásico de la tele cual es la retransmisión de las campanadas, las únicas protagonistas, más allá de la campanada personal de alguna.