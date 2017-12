La que se avecina

Dicen por ahí que "año nuevo, vida nueva". Como si de una pócima mágica se tratara, algunas personas creen que con solo cruzar el umbral del viejo al año nuevo cualquier expectativa o aspiración que no se haya realizado aún se cumplirá. Lo fían casi todo a los buenos deseos y se olvidan que para alcanzar la meta se necesita algo más que esperar con los brazos cruzados a ver si los nuevos tiempos llegan con buenas noticias. Como la lista de las cosas que todos deseamos es casi infinita, algunos esperan y esperan, mientras que otros se adelantan a los acontecimientos y pelean cada día que pasa por conseguir lo que se desea. En el caso de nuestra provincia, con los problemas que ya conocemos y que no es necesario repetir una y otra vez, podemos seguir hablando de lo mal que están las cosas, resignarnos y cruzarnos de brazos, o, como muchos sugieren, encarar el futuro con valentía, poniendo sobre la mesa nuevas propuestas, ideas innovadoras y energías renovadas para alcanzar lo que todo soñamos.

De nada sirve entretenernos con seguir lamiéndonos las heridas de nuestras dificultades, que son muchas. Si se conocen, lo lógico es actuar, pero para eso son necesarias algunas mimbres que echo en falta. En el caso de los ciudadanos, se requiere una mayor capacidad para participar activamente en los asuntos que nos incumben, que son todos: desde la despoblación, las dificultades para el acceso al empleo, los problemas de acceso a los servicios públicos en muchas de las zonas de la provincia o las condiciones de vida de un alto porcentaje de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. También las instituciones o administraciones públicas deben hacer algo más. Por ejemplo, echo en falta una mayor capacidad para hablar y cooperar entre ellas; aunque es legítimo que cada una tenga sus prioridades políticas, no obstante, la cooperación institucional es fundamental para dar respuesta a los problemas de las personas, que deben ser la principal ocupación y preocupación de quienes se dedican a los asuntos públicos.

Si alguien piensa que para conquistar el futuro no se requiere la implicación y la participación activa de los ciudadanos o que la cooperación institucional es una chorrada y que apenas tiene relevancia a la hora de dar respuesta a los problemas de nuestra vida cotidiana, se equivoca. La participación y la cooperación son dos reglas de oro que están detrás de las mejores iniciativas de desarrollo, tanto a nivel local como global. Y lo son también en el caso de las empresas más innovadoras, que buscan alcanzar el éxito con la implicación activa de sus recursos humanos, piezas fundamentales del desarrollo económico. Por tanto, si esto es así, tratemos de aplicar lo que ya se conoce en otros ámbitos a nuestra provincia. Es verdad que pasar de las palabras a los hechos es complicado y que se requiere algo más que dosis de buena voluntad. Pero si no lo hacemos nosotros, nadie vendrá a sacarnos las castañas del fuego. Por tanto, la que se avecina no solo será aquello que deseemos sino sobre todo aquello que estemos dispuestos a hacer.